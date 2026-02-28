Crash en Bolivie : pourquoi l'avion était rempli de billets de banque ?

Un avion cargo de l’armée de l’air bolivienne s’est écrasé ce 27 février 2026 à El Alto, ville située au-dessus de La Paz. L’appareil militaire, chargé de billets de banque destinés à la Banque centrale de Bolivie, a percuté des véhicules après une sortie de piste, faisant au moins une vingtaine de morts et de nombreux blessés selon l’agence Associated Press.

L’accident s’est produit lors de la phase d’atterrissage sur l’aéroport international d’El Alto, à plus de 4 000 m d’altitude. Des automobilistes circulaient sur l’avenue voisine lorsque l’avion a quitté la piste avant de finir sa course sur la route.

Une mission officielle pour la Banque centrale

Les autorités boliviennes ont indiqué que l’appareil, un avion de transport militaire de type Hercules, effectuait un vol logistique pour la Banque centrale de Bolivie. Sa cargaison était composée de billets nouvellement imprimés, convoyés depuis Santa Cruz vers La Paz afin d’alimenter les réserves d’espèces du pays, rapporte Associated Press.

Ces billets n’étaient pas encore entrés en circulation. La Banque centrale a précisé qu’ils n’avaient donc pas de valeur légale au moment du transport, car ils devaient d’abord être enregistrés puis distribués aux établissements bancaires.

Publicité

Le recours à un avion militaire s’explique par la géographie bolivienne. Les grandes quantités d’espèces sont régulièrement déplacées entre régions pour approvisionner les agences bancaires et les distributeurs automatiques. Les convois terrestres sont longs et exposés aux attaques, notamment sur les routes d’altitude. Les forces armées assurent alors la protection et la logistique, un dispositif comparable à l’escorte de fonds publics.

Des billets éparpillés après l’impact

Après la collision, des caisses se sont ouvertes et des liasses de billets ont été projetées autour de l’épave et sur la chaussée. Des habitants se sont rapidement approchés du site pour récupérer l’argent, ce qui a perturbé l’intervention des secours, selon ABC News Australia.

Pompiers et ambulances avaient des difficultés à accéder aux blessés tandis que les enquêteurs tentaient de sécuriser les débris et le carburant répandu au sol.

Intervention de la police pour dégager la zone

La police bolivienne et l’armée ont déployé un important dispositif autour du lieu du crash. Pour disperser les personnes rassemblées près de l’épave, les forces de l’ordre ont utilisé du gaz lacrymogène, rapporte Le Monde citant les autorités locales.

Les autorités cherchaient à protéger la zone d’accident, à permettre l’évacuation des victimes et à empêcher la disparition des billets, considérés comme du matériel monétaire officiel. Les soldats ont ensuite récupéré les caisses intactes, tandis que des agents sécurisaient le périmètre.

Selon Associated Press, une enquête technique a été ouverte afin de déterminer les causes de la sortie de piste. Les opérations d’identification des victimes et l’analyse des enregistreurs de vol doivent désormais préciser les circonstances exactes de l’accident.