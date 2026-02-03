États-Unis : Donald Trump réclame un milliard $ à Harvard University

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump imprime un rythme soutenu à l’action gouvernementale. En quelques semaines, l’exécutif a multiplié les annonces marquant une reprise en main de dossiers jugés sensibles, notamment l’immigration, l’enseignement supérieur et les rapports avec les grandes institutions américaines. Cette ligne politique conduit désormais à un affrontement direct avec Harvard University, accusée par l’administration de manquements graves.

Un différend financier et politique entre Washington et Harvard

Lundi, Donald Trump a annoncé qu’il réclamait un milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard University. Cette prise de position intervient après des informations de presse laissant entendre que le gouvernement fédéral aurait renoncé à exiger des indemnités financières de la prestigieuse université. Le président américain a publiquement démenti cette hypothèse, affirmant au contraire sa volonté d’aller jusqu’au bout de la procédure engagée.

Au cœur du différend, l’administration fédérale reproche à Harvard des défaillances dans la gestion de situations internes jugées sensibles, notamment des accusations d’antisémitisme et de biais idéologiques. Ces griefs sont régulièrement mis en avant par l’exécutif, qui estime que l’université n’a pas pris les mesures appropriées pour y répondre. La demande d’un milliard de dollars constitue ainsi une étape supplémentaire dans une confrontation déjà installée.

La somme évoquée, particulièrement élevée, est présentée par la Maison-Blanche comme une réparation du préjudice subi. À ce stade, aucune décision judiciaire n’a été rendue et la procédure n’a pas abouti à une condamnation formelle. Harvard, de son côté, continue de contester les accusations portées contre elle et n’a pas reconnu de faute.

Universités américaines et pouvoir fédéral sous tension

L’affaire Harvard illustre les relations tendues entre le pouvoir fédéral et certaines universités américaines depuis le retour de Donald Trump à la présidence. L’exécutif multiplie les avertissements à l’égard des établissements jugés récalcitrants, en évoquant tour à tour la question des financements publics, de la gouvernance interne et des orientations académiques. Harvard, en raison de son statut et de son influence, se retrouve au premier plan de cette confrontation.

L’annonce de la réclamation financière intervient alors que des signaux contradictoires circulaient au sein de l’administration sur l’opportunité d’une telle action. En affichant publiquement le montant d’un milliard de dollars, Donald Trump entend clarifier sa position et affirmer l’autorité de l’État fédéral face à une institution privée de premier plan.

Pour Harvard University, les enjeux sont immédiats. Même en l’absence d’une décision judiciaire définitive, cette demande pèse sur l’image de l’université et relance le débat sur l’équilibre entre autonomie académique et exigences du pouvoir central. Elle ravive également les interrogations sur l’avenir des relations financières entre le gouvernement fédéral et les grandes universités américaines.