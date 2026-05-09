Après la capture de Maduro, les USA récupèrent en urgence l'uranium enrichi du Venezuela

Le Département américain de l’Énergie a annoncé, le 8 mai 2026, le transfert réussi de la totalité de l’uranium enrichi détenu par le Venezuela vers le territoire américain. L’opération, menée conjointement avec le Royaume-Uni, les autorités vénézuéliennes et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), intervient quatre mois après la capture du président Nicolás Maduro par les forces américaines à Caracas.

Une opération bouclée en six semaines

Le matériau concerné — 13,5 kilogrammes d’uranium enrichi au-delà du seuil de 20 % — était entreposé depuis 1991 dans le réacteur de recherche RV-1 de l’Institut vénézuélien de recherche scientifique (IVIC), à une quinzaine de kilomètres de Caracas. Classé surplus après l’arrêt des activités du réacteur, ce stock représentait un risque de prolifération nucléaire selon les critères du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Moins de six semaines après une première visite d’évaluation du site, des experts de la division de non-prolifération nucléaire du DOE ont conditionné l’uranium dans un conteneur spécialisé, transporté par voie terrestre jusqu’à un port vénézuélien. Un navire fourni par Nuclear Transport Solutions, filiale britannique, a ensuite acheminé le chargement jusqu’aux côtes américaines. Le matériau est désormais stocké sur le site de Savannah River, en Caroline du Sud, en vue de son retraitement.

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Un retrait aux répercussions géopolitiques

L’opération a été accélérée depuis la destitution de fait de Maduro le 3 janvier 2026. Delcy Rodríguez, ancienne vice-présidente assermentée présidente par intérim par la Cour suprême vénézuélienne, a maintenu une coopération avec Washington malgré des tensions persistantes sur la légitimité du pouvoir en place.

« Le retrait sécurisé de tout l’uranium enrichi du Venezuela envoie un nouveau signal au monde d’un Venezuela restauré », a déclaré Brandon Williams, administrateur de la NNSA.

Washington a présenté la rapidité de l’opération comme une démonstration de capacité opérationnelle, alors que les États-Unis maintiennent une pression sur l’Iran concernant son programme d’enrichissement — dont le stock dépasse actuellement le millier de kilogrammes selon les estimations disponibles.