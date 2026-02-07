Fin de la guerre en Ukraine : Zelensky dévoile l'échéance voulue par les USA

La guerre déclenchée en Ukraine en février 2022 se prolonge malgré plusieurs tentatives de médiation engagées au fil des années. Des initiatives diplomatiques successives, portées aussi bien par des puissances occidentales que par des acteurs internationaux, n’ont pas permis jusqu’ici de faire taire durablement les armes. Les combats se poursuivent sur le terrain et les positions restent figées sur des points essentiels, rendant toute issue rapide difficile à concrétiser.

Dans ce climat de conflit prolongé, une nouvelle déclaration du président ukrainien est venue relancer le débat sur les perspectives de sortie de crise. Le samedi 7 février, Volodymyr Zelensky a indiqué que les États-Unis souhaitent voir la guerre prendre fin d’ici juin 2026. Selon lui, cette échéance correspond à un objectif clairement exprimé par Washington dans le cadre des échanges diplomatiques en cours.

Les États-Unis et l’objectif d’une fin du conflit en Ukraine

L’annonce faite par le chef de l’État ukrainien met en avant la volonté américaine de fixer un cap temporel aux discussions. L’administration dirigée par Donald Trump chercherait ainsi à accélérer le processus diplomatique, après plus de trois ans de combats sans issue décisive. Cette orientation américaine ne signifie pas qu’un accord est déjà acquis, mais qu’une date cible est désormais évoquée dans les échanges entre alliés.

Dans cette dynamique, de nouvelles discussions doivent s’ouvrir prochainement. Zelensky a fait savoir que des délégations russe et ukrainienne ont été invitées aux États-Unis pour poursuivre les pourparlers. Ces rencontres visent à maintenir le dialogue entre les parties, alors que les précédentes tentatives n’ont pas permis de déboucher sur un cessez-le-feu durable.

Discussions diplomatiques et attentes de Kiev

Pour Kiev, la fixation d’une échéance constitue avant tout un signal politique. Elle traduit la volonté américaine de maintenir la pression diplomatique et de structurer les négociations autour d’un calendrier précis. Du côté ukrainien, l’enjeu reste de défendre ses positions tout en explorant les voies susceptibles de conduire à un arrêt des hostilités.

Cette nouvelle phase de discussions intervient alors que la lassitude s’installe aussi bien sur le plan militaire qu’économique. Si l’objectif affiché par Washington est désormais connu, la réalité des négociations demeure complexe. Les divergences persistantes entre Moscou et Kiev continuent de peser lourdement sur toute perspective de règlement rapide.