Forbes : les 10 personnes les plus riches en février 2026

Au début du mois de février 2026, la fortune de Elon Musk était estimée à environ 788 milliards de dollars, déjà à un niveau record historique. Quelques jours plus tard, portée par la valorisation de ses entreprises technologiques, elle a franchi le seuil des 800 milliards, atteignant autour de 850 milliards selon les fluctuations du marché, creusant un écart de plus de 570 milliards avec son dauphin Larry Page. Les dix premières fortunes mondiales cumulaient environ 2 600 milliards de dollars début février. Quatre personnalités ont changé de position en janvier, signalant des turbulences parmi l’élite financière mondiale. Cette concentration de capital entre les mains de quelques acteurs technologiques interroge les équilibres économiques futurs.

Musk franchit un seuil historique

Musk a gagné près de 48 milliards en janvier, porté par la levée de 20 milliards de xAI, sa société d’intelligence artificielle valorisée autour de 250 milliards selon Forbes. SpaceX a vu sa valorisation fortement progresser ces derniers mois. Tesla et ses autres actifs demeurent les piliers de sa fortune malgré une contraction annuelle des revenus.

Au cours des trois dernières décennies, les ultra-fortunes se sont progressivement concentrées dans la technologie numérique et l’intelligence artificielle. Les fondateurs de Google, introduits en Bourse à la fin des années 1990, ont bénéficié d’une multiplication exponentielle de la valeur de leurs actions lors des cycles d’investissement massifs de 2020 à 2025. L’arrivée de l’IA générative et la course aux infrastructures informatiques ont accéléré cette dynamique, transformant les grandes entreprises technologiques en puissants créateurs de richesse. Les secteurs manufacturiers traditionnels ont cédé du terrain face à cette nouvelle architecture économique basée sur les données et les logiciels.

Une élite dominée par la tech

Larry Page (277 milliards) et Sergey Brin (255 milliards) consolident les deuxième et troisième places, leurs actions Alphabet progressant d’environ 8 %. Mark Zuckerberg progresse au cinquième rang avec environ 246 milliards. Jeff Bezos reste quatrième avec près de 250 milliards.

Larry Ellison subit une correction du titre Oracle, ramenant sa fortune autour de 210 milliards et le plaçant au sixième rang. Jensen Huang demeure parmi les plus riches avec près de 160 milliards, porté par la croissance de NVIDIA. Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, figure septième avec environ 166 milliards malgré le repli du secteur. Amancio Ortega réintègre le top dix avec environ 145 milliards. Warren Buffett complète le classement avec 142 milliards.

Seuls deux non-Américains figurent parmi les dix : Bernard Arnault et Amancio Ortega. Cette configuration révèle l’hégémonie nord-américaine dans la création de richesse mondialisée, avec une dépendance croissante aux valorisations boursières. Les fluctuations quotidiennes des marchés redessinent régulièrement la hiérarchie des pouvoirs économiques planétaires. Ce classement présente les dix personnes les plus riches de la planète au 1er février 2026, selon les estimations disponibles à cette date.

Le Top 10 des plus grandes fortunes mondiales en février 2026