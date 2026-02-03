Elon Musk franchit les 800 milliards de dollars, une première dans l’histoire

Depuis plusieurs années, Elon Musk domine régulièrement les classements des personnes les plus riches du monde, porté par la croissance spectaculaire de ses entreprises technologiques. Fondateur ou dirigeant de sociétés comme Tesla et SpaceX, il a concentré une part importante de sa richesse dans des activités qui ont transformé les secteurs de l’automobile électrique, de l’exploration spatiale et de l’intelligence artificielle. Cette dynamique patrimoniale se retrouve dans un nouveau jalon : une estimation de fortune personnelle qui dépasse désormais le seuil inédit de 800 milliards de dollars.

Fortune et opération stratégique entre SpaceX et xAI aux États-Unis

L’élément central de cette progression tient à une opération interne entre deux sociétés clés détenues par Elon Musk. SpaceX, l’entreprise américaine de vols spatiaux privés, a récemment intégré xAI, sa société spécialisée dans l’intelligence artificielle. Avant la transaction, Musk possédait près de 42 % de SpaceX, valorisée autour de 800 milliards de dollars, ainsi qu’environ 49 % de xAI, évaluée à 250 milliards lors d’un tour de financement privé.

Une fois les deux sociétés regroupées, il détiendrait environ 43 % de la nouvelle entité évaluée à 1 250 milliards de dollars, soit une participation chiffrée autour de 542 milliards à l’intérieur de cet ensemble. Cette modification de la structure de ses participations a automatiquement entraîné une hausse de l’évaluation de son patrimoine global.

Publicité

Selon les calculs du magazine économique américain Forbes, cette opération a entraîné une hausse d’environ 84 milliards de dollars de richesse pour le chef d’entreprise, portant sa fortune totale à un niveau record d’environ 852 milliards de dollars. Cette estimation fait de lui la première personne connue à franchir ce seuil depuis que Forbes effectue les classements de milliardaires.

Impact sur le secteur de la high-tech mondiale

L’importance de ce jalon dépasse la simple mesure de richesse personnelle. L’opération entre SpaceX et xAI montre comment des entreprises non cotées peuvent atteindre des valorisations colossales lorsque leurs technologies, contrats et perspectives de croissance captent l’attention des investisseurs privés. D’après les évaluations récentes de Forbes, cette société réunie figure parmi les plus précieuses entités privées au monde, ce qui reflète l’intérêt pour des domaines comme l’intelligence artificielle, l’exploration spatiale commerciale et les services technologiques avancés.

La progression de la fortune d’Elon Musk contraste aussi avec celle d’autres figures majeures de la technologie. Larry Page, cofondateur de Google, figure toujours parmi les plus grandes fortunes mondiales, mais il resterait à environ 578 milliards de dollars derrière Musk selon les estimations évoquées.

En dépassant le seuil des 800 milliards de dollars, Elon Musk établit un repère inédit dans l’histoire des fortunes individuelles. Cette situation soulève des questions sur la concentration de capitaux dans des entreprises technologiques privées et sur la manière dont les valorisations de ces sociétés influencent les classements mondiaux de richesse.