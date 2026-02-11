France : À 90 ans, il devient encore père pour la septième fois

Pierre Sablé, nonagénaire catalan et marathonien médaillé, vient d’accueillir son septième enfant à l’âge de 91 ans. Cette naissance, survenue il y a six mois, relance le débat sur la paternité tardive dans l’Hexagone. Alors que sa fille Louisa Maria n’a que six mois, sa sœur aînée affiche déjà 60 printemps, illustrant l’écart générationnel vertigineux qui caractérise cette famille hors norme.

L’histoire de Pierre Sablé défie les conventions sociales autant que les lois de la biologie. D’après BFMTV, ce sportif accompli, qui collectionne les médailles dans sa catégorie d’âge lors des marathons internationaux de New York, Rome et Los Angeles, mène une vie aussi intense que surprenante. Chaque dimanche, il s’élance sur les sentiers pour pratiquer le trail, refusant de laisser son âge dicter ses limites. C’est d’ailleurs sur les pistes enneigées d’une station de ski, alors qu’il dévalait les pentes en snowboard, qu’il a rencontré sa compagne actuelle, âgée de 39 ans.

Face aux critiques et aux interrogations que suscite sa paternité tardive, le nonagénaire brandit une défense sans concession. Il invoque notamment l’exemple de célébrités comme Robert De Niro, devenu père à 79 ans, pour relativiser sa propre situation. Aux inquiétudes concernant l’avenir de sa fille et sa capacité à l’accompagner jusqu’à l’âge adulte, il oppose un argumentaire audacieux : selon lui, de nombreux enfants sont abandonnés par des parents jeunes, ce qui ne sera jamais son cas.

Paternité à 90 ans : entre prouesse biologique et interrogations médicales

La capacité masculine à procréer ne connaît pas de limite d’âge strictement définie, contrairement aux femmes qui atteignent la ménopause. Les hommes conservent une production continue de spermatozoïdes tout au long de leur existence, bien que celle-ci subisse une dégradation progressive. La mobilité des gamètes diminue sensiblement, tandis que les anomalies génétiques se multiplient avec le vieillissement.

Les niveaux de testostérone chutent également, affectant la fertilité masculine sans pour autant l’annuler complètement. À un âge aussi avancé que 90 ans, la procréation naturelle demeure donc techniquement envisageable, même si elle devient exceptionnelle. Toutefois, les recherches médicales établissent un lien entre l’âge paternel avancé et des risques accrus pour la descendance : autisme, schizophrénie, troubles bipolaires et mutations génétiques spontanées figurent parmi les complications potentielles. Cette réalité biologique confère une dimension particulière au cas de Pierre Sablé, dont la paternité tardive soulève des questions éthiques autant que médicales.

Un témoignage qui divise l’opinion publique française

Le marathonien catalan ne cache pas son enthousiasme face à cette nouvelle paternité. Dans ses interventions médiatiques, il exprime une satisfaction sans réserve, affirmant que cette expérience est « formidable ». Sa condition physique exceptionnelle pour son âge constitue selon lui la preuve qu’il sera capable d’assumer pleinement son rôle parental. Cette assurance contraste néanmoins avec les préoccupations exprimées par de nombreux observateurs, qui pointent du doigt l’espérance de vie statistique et les défis concrets qu’affrontera Louisa Maria.

Le cas de Pierre Sablé illustre une tendance émergente dans les sociétés occidentales, où les progrès médicaux et l’évolution des modes de vie repoussent les frontières traditionnelles de la parentalité. Si la loi française n’impose aucune limite d’âge pour devenir parent, cette liberté soulève des interrogations éthiques profondes sur la responsabilité intergénérationnelle et le bien-être de l’enfant. Entre admiration pour la vitalité du nonagénaire et inquiétudes légitimes sur l’avenir de sa fille, la société française se trouve confrontée à des questionnements qui dépassent largement le cadre d’une simple anecdote médiatique.