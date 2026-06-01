France : un supporter du PSG se noie dans la Seine en pleine nuit de célébrations

Un homme a été retrouvé mort dans la Seine à Paris au petit matin du dimanche 1er juin 2026, au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Le corps a été repêché vers 7 heures par les secours au niveau du pont Louis-Philippe, dans le IVe arrondissement, à proximité de l’Hôtel de Ville.

D’après Le Parisien, qui a révélé l’information, la victime aurait sauté dans le fleuve pour célébrer le sacre du PSG face à Arsenal, acquis la veille à Budapest. L’identité de l’homme et les circonstances exactes de sa mort n’ont pas encore été communiquées officiellement par le parquet de Paris, dont une enquête est en cours.

Une nuit de liesse émaillée d’incidents

Ce décès survient alors que la fête a rapidement dégénéré dans plusieurs quartiers de la capitale. Dans la nuit de samedi à dimanche, un autre homme de 24 ans a perdu la vie sur le périphérique parisien après avoir percuté avec sa moto de cross des blocs de béton installés près de la porte Maillot, selon le parquet de Paris.

Au total, 890 personnes ont été interpellées sur l’ensemble du territoire français à l’issue de cette nuit de célébrations, soit 45 % de plus qu’après le premier sacre européen du club l’année précédente, a indiqué le préfet de police Laurent Nuñez sur France Inter. Parmi elles, 178 membres des forces de l’ordre ont été blessés.

Retour des joueurs sous haute surveillance

Les joueurs du PSG ont effectué leur retour à Paris le dimanche dans une ambiance festive mais très encadrée. Une cérémonie officielle s’est tenue sur le Champ-de-Mars en présence de dizaines de milliers de supporters, avant une présentation du trophée au Parc des Princes devant plus de 40 000 personnes.

Le parquet de Paris n’a pas précisé de calendrier pour la communication des conclusions de l’enquête sur le noyé de la Seine. L’identification formelle de la victime et la confirmation des circonstances du décès sont attendues dans les prochaines heures.