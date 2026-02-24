Frappes en Iran : Trump nie un désaccord avec son chef d'état major

Il y a quelques jours, dans la presse américaine, circulait l’information selon laquelle le président Trump et son chef d’État-Major était en total désaccord sur la stratégie à adopter, en lien avec Téhéran. Si le Maison-Blanche pousserait désormais pour une intervention, l’armée, elle, serait réticente à cette idée.

Face à ce qu’il qualifie de fausse information, publiée de la part de la “presse mensongère”, Trump a décidé de réagir. Sur Truth Social, il a notamment affirmé que le général Dan Caine, principal concerné par ces affirmations relayées dans la presse américaine, n’était pas du tout en désaccord avec sa ligne.

Trump dénonce la « presse mensongère »

S’il a reconnu que Caine privilégiait la résolution pacifique de ce conflit opposant les deux ennemis, il a toutefois affirmé qu’il était prêt à mener une action militaire en Iran afin d’empêcher Téhéran d’accéder à l’armée nucléaire et, potentiellement, accompagner un changement de régime.

De leur côté, le Washington Post et le Wall Street Journal persistent et signent. Selon eux, Caine ne serait pas très ouvert à l’idée d’intervenir en Iran, affirmant que les États-Unis manquaient de moyens, de munitions et de soutien de la part de leurs alliés dans la région. En outre, les pays partenaires de la région, comme le Qatar, l’Arabie Saoudite ou les Émirats craignent des représailles de la part de Téhéran, alors que des bases militaires américaines se trouvent sur place.

L’armée américaine, prête à intervenir en Iran

Depuis quelques semaines, la tension entre les deux pays est totale. En effet, les États-Unis et Israël souhaitent forcer la main à Téhéran, afin de l’obliger à stopper son programme de développement nucléaire militaire. L’Iran, de son côté, estime que l’arme nucléaire est la seule option viable lui permettant de tenir son régime et de ne pas être renversé, comme cela aurait pu être le cas il y a quelques semaines, lors des grandes manifestations qui ont touché le pays tout entier.