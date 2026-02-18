Gabon : les réseaux sociaux ont été suspendus par les autorités, voici les raisons évoquées

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé la suspension immédiate des réseaux sociaux au Gabon jusqu’à nouvel ordre. La décision fait suite à la diffusion de contenus jugés inappropriés et à des cas de fausses informations et de cyberharcèlement.

Mardi soir, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé la suspension « immédiate » et « jusqu’à nouvel ordre » des réseaux sociaux au Gabon. Le communiqué a été diffusé sur la chaîne nationale Gabon 1ère par le porte-parole de l’institution, Jean-Claude Mendome.

Par le passé, les autorités du Gabon ont déjà suspendu les réseaux sociaux. Après l’élection présidentielle d’août 2016 remporté par Ali Bongo Ondimba, les plateformes avaient été bloquées pendant plusieurs jours, puis rétablies progressivement avec des restrictions rendant leur usage difficile, afin de limiter la diffusion de contenus alimentant les tensions.

Publicité

Décision de la HAC et motifs invoqués

D’après le communiqué, la HAC relève la diffusion répétée de contenus jugés « inappropriés, diffamatoires, haineux ou injurieux », portant atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l’honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions de la République et à la sécurité nationale. L’institution pointe également la circulation de fausses informations, des cas de cyberharcèlement et la divulgation non autorisée de données personnelles.

La HAC déplore l’indifférence des plateformes numériques et le manque de volonté réelle pour modérer les contenus illicites. Sans nommer de plateformes spécifiques, elle s’inquiète de la diffusion de contenus pouvant provoquer des conflits sociaux ou déstabiliser les institutions de la République.

Suspension effective et situation sur le terrain

Dans la nuit de mardi à mercredi, il semblait que la suspension n’était pas encore totalement appliquée, d’après plusieurs sources. Aucune information n’a été communiquée concernant sa durée exacte ni les conditions d’un éventuel rétablissement.