Guerre en Ukraine : 2248 civils tués en 2025 selon un rapport

L’organisme de recherche AOAV a publié ce lundi un bilan de la guerre en Ukraine durant l’année écoulée. Alors que le conflit entre Kiev et Moscou entre dans sa quatrième année, la situation humanitaire s’aggrave, avec une augmentation des pertes civiles malgré une légère diminution des incidents armés. L’analyse révèle une escalade de la tactique russe, où chaque frappe tue ou blesse davantage de personnes qu’auparavant.

Le conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie depuis février 2022 se poursuit malgré les tentatives répétées de négociations diplomatiques visant à établir une paix durable. Des initiatives de paix portées par les États-Unis ont été discutées avec l’Ukraine, mais les divergences persistent. Pendant ce temps, les bombardements russes persistent avec une intensité soutenue : rien que la semaine précédente, le président Zelensky a signalé le lancement de quelque 1 300 drones ainsi que des centaines de munitions aériennes et de missiles balistiques. C’est dans cette situation de guerre que l’ONG internationale AOAV, spécialisée dans la documentation des dégâts causés par les armes explosives aux populations civiles, a choisi de publier son rapport.

Ukraine : une escalade des attaques explosives contre les civils

Le bilan humain de 2025 en Ukraine reflète une transformation inquiétante des modes opératoires des frappes aériennes. Le nombre de civils décédés ou blessés à chaque attaque a augmenté de manière significative, passant de 3,6 en 2024 à 4,8 en 2025, soit une progression de 33 %. En chiffres absolus, cela signifie que 2 248 Ukrainiens ont péri et 12 493 autres ont subi des blessures dues aux bombardements. Ces statistiques, bien que déjà considérables, risquent de sous-estimer la réalité véritable, car l’AOAV fonde son analyse exclusivement sur les comptes rendus médiatiques en langue anglaise, qui demeurent nécessairement incomplets.

Publicité

L’aspect le plus troublant du rapport concerne la nature de cette escalade. Le nombre global d’incidents a diminué de 6 %, suggérant que les opérations sont moins fréquentes mais incomparablement plus destructrices. Cette inversion des tendances internationales est frappante : à l’échelle mondiale, l’utilisation des armes explosives a reculé de 18 % en 2025, accompagnée d’une baisse de 24 % des pertes humaines connexes. Or, l’Ukraine a connu une trajectoire diamétralement opposée, avec une hausse de 26 % des victimes civiles dues aux explosifs. Ce paradoxe souligne comment le conflit ukrainien s’intensifie en termes humains précisément lorsque les autres zones de conflit mondialisées montrent des signes de désescalade.

Analyse des stratégies militaires russes et impacts humanitaires

Selon l’organisation, les modalités d’emploi des munitions explosives russes indiquent clairement une volonté d’accroître leur impact sur les populations civiles. Cette intensification pourrait résulter de plusieurs facteurs concomitants : une augmentation de la fréquence des drones kamikaze, l’usage de munitions de calibre supérieur, le ciblage préférentiel de zones densément peuplées ou encore les frappes répétées visant les infrastructures urbaines essentielles. Chacune de ces hypothèses correspondrait à des objectifs militaires distincts, mais toutes convergeraient vers un même résultat : un tribut humanitaire croissant.

Les conséquences structurelles de ce phénomène méritent une attention particulière. Chaque attaque détruit davantage de bâtiments civils, d’équipements médicaux et de réseaux d’approvisionnement en énergie, créant ainsi un cycle de fragilisation des territoires affectés. Les systèmes de santé, déjà surchargés, doivent gérer un afflux constant de blessés graves. Les infrastructures énergétiques endommagées exposent la population à des conditions hivernales mortelles. Cette spirale descendante ne montre aucun signe d’interruption à court terme, les experts estimant peu probable une fin du conflit en 2026.