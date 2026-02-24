Guerre en Ukraine : Macron évoque un « triple échec » de la Russie quatre ans après

Cette guerre est un triple échec pour la Russie : « militaire, économique, stratégique », a écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X ce 24 février 2026. Quatre ans après son début, les combats continuent et l’Ukraine résiste. L’Europe, elle, ne fléchit pas, malgré toutes les tractations diplomatiques.

Quatre ans de bombardements. Les villes ukrainiennes, les écoles, les hôpitaux et les infrastructures énergétiques ont été méthodiquement frappés. Le président français rappelle : « Quatre ans de villes frappées, d’écoles et d’hôpitaux détruits, d’infrastructures énergétiques méthodiquement ciblées pour plonger des familles dans le froid et l’effroi. Quatre ans, 15 000 civils ukrainiens tués. Quatre ans de vies brisées, de violences, de viols, de tortures, de crimes de guerre et de terreur. Quatre ans, et des milliers d’enfants ukrainiens arrachés à leur terre et à leurs familles. »

Il évoque que « malgré ces pertes, l’armée ukrainienne maintient le front. Le mois dernier, elle a même repris du terrain. Pour la Russie, le coût humain reste énorme : plus de 1,2 million de soldats blessés ou tués, le chiffre le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Kremlin enrôle désormais des hommes venus d’Afrique, souvent sans formation préalable. »

La guerre en Ukraine se poursuit malgré les négociations pour mettre fin au conflit. À Genève, les discussions ont été « difficiles mais professionnelles », selon le chef de la délégation russe. Les positions restent « trop éloignées » pour envisager un cessez‑le‑feu immédiat, et aucune entente durable n’a été conclue.

Triple échec et conséquences géopolitiques

Pour Macron, cette guerre est un triple échec pour la Russie : militaire, économique, stratégique. Selon lui, « elle a renforcé l’OTAN dont elle voulait éviter l’expansion, soudé les Européens qu’elle voulait affaiblir, et mis à nu la fragilité d’un impérialisme d’un autre âge. La Russie n’a conquis qu’environ 1 % du territoire ukrainien depuis la stabilisation du front en novembre 2022. Les ambitions de victoire rapide se sont effondrées. »

Face à la guerre, la France et l’Europe ont mobilisé 170 milliards d’euros. Macron précise : « Aide financière, militaire, humanitaire et énergétique : l’Europe a déjà mobilisé 170 milliards d’euros. Lors du Conseil européen de décembre, nous nous sommes mis d’accord sur un prêt de 90 milliards d’euros pour garantir à l’Ukraine un financement prévisible sur les deux prochaines années. Rien ne justifie de le remettre en cause. Nous devons désormais le concrétiser. Les livraisons de matériels et de munitions, la formation, le renforcement de la défense aérienne et de la lutte anti-drones, et le soutien aux équipements déjà fournis se poursuivront. »

Macron ajoute que les actions contre l’économie de guerre russe vont continuer : « Nous tiendrons le cap sur les sanctions et nous poursuivrons nos actions contre la flotte fantôme. Parce qu’il n’y aura pas de paix sans sécurité et que notre sécurité se joue en Ukraine, nous continuerons de nous engager au sein de la Coalition des Volontaires. »

Coopération internationale et perspectives

La France coordonne également avec les États‑Unis pour préparer l’avenir : « À Paris le 6 janvier dernier, nous avons bâti une convergence solide avec les États-Unis sur les futures garanties de sécurité. La nouvelle réunion d’aujourd’hui doit nous permettre de continuer à avancer. Nous veillerons également à ce que les intérêts des Européens soient bien pris en compte dans les discussions, y compris le moment venu quand il sera question de l’architecture de sécurité nécessaire pour notre continent. » a-t-il déclaré.

Aux Ukrainiens, Macron adresse un message clair : « À vos familles éprouvées, à vos enfants, à celles et ceux qui résistent sous les frappes. À ceux qui croient pouvoir compter sur notre fatigue : ils se trompent. Nous sommes et resterons aux côtés de l’Ukraine. »

Macron garantit que les prochaines échéances concrètes incluent la poursuite des livraisons de matériels militaires, la mise en œuvre du financement européen et les réunions bilatérales pour ajuster la stratégie de sécurité et de soutien.