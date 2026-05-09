La Russie planifierait de livrer 5 000 drones à l'Iran pour cibler les américain

Le renseignement militaire russe aurait élaboré un plan détaillé visant à équiper l’Iran de milliers de drones de combat, selon un document confidentiel de dix pages publié par The Economist le 8 mai 2026. Le projet, attribué au GRU, prévoirait la livraison de 5 000 appareils à guidage par fibre optique, conçus pour opérer hors de portée des systèmes de brouillage électronique occidentaux.

Un arsenal pensé pour le Golfe Persique

Le document décrirait un dispositif offensif calibré pour un éventuel affrontement avec les États-Unis dans le Golfe Persique. Selon The Economist, les planificateurs du GRU auraient envisagé des essaims de cinq à six drones lancés depuis des positions dissimulées, avec pour cibles prioritaires les navires amphibies américains — réputés vulnérables en raison de leur faible vitesse de manœuvre. Le plan inclurait également un nombre non précisé de drones longue portée équipés de terminaux de guidage par satellite.

Des cartes et schémas opérationnels annexés au document se concentreraient sur plusieurs îles situées au large des côtes iraniennes, dont l’île de Kharg, qui abrite l’un des principaux terminaux d’exportation pétrolière du pays.

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Une formation assurée par Moscou

Au-delà du transfert de matériel, le GRU aurait prévu un programme structuré de formation des opérateurs iraniens. Les planificateurs auraient envisagé de recruter parmi les quelque 10 000 étudiants iraniens inscrits dans des universités russes, ainsi que parmi des ressortissants tadjiks et des membres de la minorité alaouite syrienne liés à l’ancien régime de Bachar al-Assad.

L’investigateur spécialisé en renseignement russe Christo Grozev a indiqué à The Economist que la proposition « s’aligne avec d’autres éléments de preuve » documentant la coopération militaire russo-iranienne — sans pour autant confirmer l’authenticité du document.

Un plan dont la mise en œuvre reste inconnue

The Economist reconnaît explicitement les limites de son enquête : rien n’établit à ce stade que le document a été transmis aux autorités iraniennes, ni que les livraisons ont eu lieu. Le Kremlin n’a pas encore répondu officiellement à ces révélations. L’Iran avait fourni à la Russie des milliers de drones Shahed utilisés en Ukraine, en échange d’un accès aux technologies militaires russes.