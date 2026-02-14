Guinée : au moins onze morts après l’effondrement d’une mine artisanale

Un accident meurtrier s’est produit dans l’est de la Guinée, où l’exploitation artisanale de l’or reste largement pratiquée. Mercredi, un éboulement sur un site minier de la préfecture de Mandiana a coûté la vie à au moins onze personnes, selon des informations concordantes. Les victimes, en majorité des femmes, se trouvaient dans un puits lorsque le sol s’est brusquement affaissé. Malgré l’intervention des secours, aucune des personnes piégées n’a pu être sauvée. Le drame met en lumière les risques persistants liés à l’orpaillage artisanal dans cette région.

Un éboulement meurtrier sur un site d’orpaillage artisanal à Mandiana

Dans la préfecture de Mandiana, située dans la région aurifère des savanes à l’est de la Guinée, un éboulement a provoqué la mort d’au moins onze personnes sur un site d’exploitation artisanale d’or. Selon des informations concordantes, dix femmes et un jeune homme ont été surpris par l’effondrement alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur d’un puits creusé pour l’extraction du minerai.

L’incident s’est produit alors que les victimes étaient engagées dans leurs activités quotidiennes. Le sol se serait affaissé brutalement, ensevelissant les mineurs sous des amas de terre. Alertés, des secouristes et des volontaires, dont ceux de la Croix-Rouge, se sont rapidement rendus sur les lieux pour tenter d’intervenir. Cependant, leurs efforts n’ont pas permis de sauver les personnes coincées sous les décombres.

Les opérations ont principalement consisté à dégager les corps dans des conditions particulièrement difficiles. La nature instable du terrain et les moyens limités ont compliqué les interventions. Ce drame a suscité une vive émotion dans cette localité où l’orpaillage constitue une activité économique essentielle pour de nombreuses familles.

Dans cette partie de la Guinée, l’exploitation artisanale de l’or attire un grand nombre de travailleurs, notamment des femmes, en quête de revenus. Les sites sont souvent installés de manière informelle et les activités se déroulent dans des conditions qui peuvent exposer les exploitants à divers dangers, en particulier lors des travaux de creusement.

Exploitations minières en Guinée : des risques persistants dans l’orpaillage artisanal

L’orpaillage artisanal occupe une place importante dans l’économie locale, notamment dans les zones aurifères de l’est du pays. Cette activité, qui permet à de nombreux ménages de subvenir à leurs besoins, repose généralement sur des méthodes traditionnelles et peu mécanisées. Les puits sont creusés manuellement et peuvent atteindre des profondeurs importantes, sans toujours bénéficier de dispositifs de sécurisation adaptés.

Au fil des années, des accidents ont été signalés sur des exploitations artisanales dans plusieurs zones aurifères, mettant en évidence les risques liés à l’absence d’infrastructures adaptées. Les galeries creusées manuellement, souvent sans renforcement, peuvent s’avérer instables et exposer les travailleurs à des effondrements. Les conditions de travail, marquées par l’utilisation d’outils rudimentaires et un accès limité aux équipements de protection, contribuent également à accroître la vulnérabilité des mineurs.

La question de l’encadrement de l’orpaillage artisanal est régulièrement évoquée dans les pays producteurs d’or, où cette activité occupe une place importante dans l’économie locale. Des initiatives visant à mieux organiser les sites et à sensibiliser les exploitants aux risques peuvent être envisagées, mais leur mise en œuvre reste complexe. La dépendance économique de nombreuses communautés à cette activité et la dispersion des sites constituent des défis majeurs.