Le fils de la députée Ángela Vergara, partisane de Trump, arrêté par l'ICE

La députée colombienne Ángela Vergara, figure du Parti Conservateur et fervente défenseure des politiques migratoires de Donald Trump, se retrouve au cœur d’une tempête médiatique. Son fils, Rafael Alonso Vergara, a été arrêté début février 2026 par les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Louisiane.

Une arrestation qui secoue la classe politique

Âgé de 22 ans, Rafael Alonso Vergara résidait aux États-Unis depuis 2022. Selon les premières informations, il faisait l’objet d’une procédure de demande d’asile qui n’aurait pas abouti, le plaçant en situation irrégulière dans le cadre du renforcement actuel des contrôles migratoires sur le sol américain. L’arrestation a été confirmée par la députée elle-même, qui a brisé le silence pour dénoncer les conditions de détention de son fils. Elle affirme que le jeune homme a été « emprisonné et maintenu enchaîné » pendant près de trois semaines avant qu’elle ne puisse obtenir des informations précises sur son état.

Cette affaire suscite de vives réactions en Colombie en raison du positionnement politique d’Ángela Vergara. La parlementaire est connue pour ses prises de position alignées sur la droite conservatrice américaine, ayant exprimé à plusieurs reprises son soutien à la fermeté de l’administration Trump en matière de lutte contre l’immigration illégale.

Appel à l’aide internationale

Face à l’urgence de la situation, la députée a dû mettre de côté ses différends politiques avec le gouvernement de gauche de son propre pays. Elle a officiellement sollicité l’intervention du ministère des Affaires étrangères de la Colombie et du gouvernement de Gustavo Petro pour faciliter le rapatriement de son fils.

À ce jour, Rafael Alonso Vergara est toujours sous la garde des autorités fédérales américaines en attendant son expulsion vers la Colombie. L’ICE n’a pas souhaité commenter les dossiers individuels, rappelant simplement que les opérations de mise en application des lois migratoires se poursuivent conformément aux directives de sécurité nationale.