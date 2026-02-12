Le footballeur ghanéen Thomas Partey à nouveau accusé de viol au Royaume‑Uni

L’international ghanéen Thomas Partey, désormais joueur de Villarreal, doit comparaître devant la justice britannique pour de nouvelles accusations de viol. Libéré sous caution, il fait déjà face à plusieurs chefs d’accusation pour des incidents présumés survenus entre 2020 et 2022. Ces affaires surviennent peu après son départ d’Arsenal et les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer la véracité de ces allégations.

Thomas Partey : parcours professionnel et implications judiciaires au Royaume-Uni

Thomas Teye Partey, né le 13 juin 1993 au Ghana, s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus reconnus de sa génération. Il a débuté sa carrière professionnelle en Espagne, évoluant notamment au sein de l’Atlético Madrid où il a remporté plusieurs trophées, dont l’UEFA Europa League et l’UEFA Super Cup. En 2020, Partey a rejoint Arsenal pour un transfert record pour un joueur ghanéen, devenant un titulaire régulier en Premier League jusqu’à la fin de son contrat en juin 2025. Depuis, il a intégré l’effectif de Villarreal dans l’élite espagnole. Au plan international, il représente la sélection nationale ghanéenne depuis 2016, participant à la Coupe d’Afrique des Nations et à la Coupe du Monde 2022. Sa carrière sportive exemplaire se retrouve aujourd’hui assombrie par des procédures judiciaires en Angleterre, où il fait face à plusieurs accusations de viol et d’agression sexuelle.

Les premières accusations contre Thomas Partey ont été déposées peu après la fin de son contrat avec Arsenal et concernent des faits présumés survenus entre 2021 et 2022. À cette époque, il avait déjà plaidé non coupable devant la Crown Court de Southwark face à cinq chefs d’accusation de viol et à une accusation d’agression sexuelle. Qualifiées d’« infractions non récentes » par la police, ces affaires ont entraîné une enquête approfondie et des procédures judiciaires complexes, impliquant plusieurs plaignantes.

Nouvelles accusations et calendrier judiciaire au Royaume-Uni

En février 2026, Thomas Partey se retrouve confronté à de nouvelles accusations de viol, portant à quatre le nombre total de femmes impliquées dans cette affaire. Les incidents allégués, survenus en 2020, concernent une plaignante différente, identifiée par la police métropolitaine à la suite d’une enquête supplémentaire déclenchée après un signalement en août 2025. Ces nouveaux chefs d’accusation, validés par le Crown Prosecution Service, s’ajoutent aux accusations déjà existantes, et le joueur devra comparaître devant le Westminster Magistrates’ Court le vendredi 13 mars pour y répondre.

La police britannique souligne que ces accusations portent sur des infractions séparées et anciennes, confirmant que l’enquête initiale reste active et qu’elle couvre désormais plusieurs incidents impliquant plusieurs victimes. Le procès prévu initialement pour le 2 novembre concernant les premières accusations se voit donc complexifié par ces nouvelles charges. Thomas Partey demeure libéré sous caution, mais l’intensité de la pression judiciaire et médiatique ne cesse de croître. Les autorités britanniques continuent leur investigation, et le déroulement des prochaines audiences déterminera la suite et l’issue de cette affaire.