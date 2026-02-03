Dix hommes mis en examen en France pour avoir violé un enfant de 5 ans après l’avoir drogué

Une enquête choc à Lille met au jour une affaire de pédocriminalité impliquant la soumission chimique. Dix hommes, âgés de 29 à 50 ans, ont été mis en examen pour le viol d’un enfant de cinq ans, un crime rendu encore plus odieux par l’usage de substances visant à altérer la vigilance de la victime. Neuf des accusés ont été placés en détention provisoire, tandis que l’un des principaux protagonistes s’est suicidé en prison le 21 juin 2025.

Selon le parquet de Lille, l’enfant a été confié à sa mère et bénéficie d’un accompagnement spécifique pour faire face aux traumatismes subis. L’enquête, ouverte après un signalement lié à une soirée organisée le 14 février 2025, a confirmé les faits et précisé la responsabilité de chacun des prévenus. Les dix hommes risquent la réclusion criminelle à perpétuité pour « viol avec actes de torture ou de barbarie ».

Violences sexuelles aggravées par administration de substances chimiques

Les faits auraient eu lieu entre novembre 2024 et février 2025. La procédure a été lancée le 15 février 2025 après un signalement faisant état de l’organisation d’une soirée dénommée “chemsex”. D’après le parquet, l’enfant aurait été mis en contact avec des adultes masculins par son père, séparé de la mère, et aurait été victime de violences sexuelles sous l’influence de substances chimiques. L’enquête porte également sur l’administration à un mineur de produits destinés à altérer son discernement afin de commettre viols et agressions sexuelles. Les investigations couvrent plusieurs chefs d’accusation, allant du viol à l’agression sexuelle aggravée par actes de torture ou de barbarie, en passant par la soumission chimique d’un mineur.

Justice française et mesures de protection pour la victime

Le parquet souligne que l’enfant bénéficie d’un suivi spécifique et que les mesures de protection sont appliquées avec rigueur. Alors que les investigations continuent, l’accent est mis sur la protection de la victime et la poursuite des responsables pour que la justice soit rendue.