Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau quittera ses fonctions en juin

Haut fonctionnaire et banquier de formation, François Villeroy de Galhau dirige la Banque de France depuis novembre 2015. Ancien inspecteur des finances, diplômé de l’École polytechnique et de l’ENA, il a occupé plusieurs postes clés au sein de l’administration économique française avant de rejoindre le secteur bancaire, notamment comme dirigeant de BNP Paribas. À la tête de la banque centrale française, il a également siégé au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et présidé l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette responsabilité prendra fin de manière anticipée, avec un départ annoncé pour le mois de juin rapporte Reuters.

Un départ anticipé à la tête de la Banque de France

Le gouverneur a annoncé qu’il quittera ses fonctions en juin, alors que son mandat devait initialement s’achever à la fin de l’année 2027. Cette décision met fin de manière anticipée à un second mandat entamé en 2021. Elle intervient sans signal préalable public et marque une transition importante pour l’institution monétaire française, appelée à préparer une succession plus tôt que prévu.

La Banque de France se retrouve ainsi confrontée à une échéance rapprochée pour organiser la continuité de sa gouvernance. Sous la direction de François Villeroy de Galhau, l’institution a joué un rôle central dans la mise en œuvre de la politique monétaire européenne et dans la supervision du secteur bancaire français, des missions qui devront désormais être reprises par un nouveau gouverneur désigné par les autorités.

Fondation Apprentis d’Auteuil et engagement dans la protection de l’enfance

Après son départ de la Banque de France, François Villeroy de Galhau prendra la présidence de la Fondation Apprentis d’Auteuil. Cette organisation est reconnue pour son action en faveur de l’enfance et de la jeunesse, notamment auprès des jeunes en difficulté sociale ou éducative.

Ce changement marque un tournant professionnel, avec un passage d’une fonction institutionnelle majeure dans le champ économique et financier vers une responsabilité au sein du secteur associatif et social. L’annonce précise que cette nouvelle mission justifie son retrait anticipé de la banque centrale.