Restitution des œuvres africaines : la France adopte une loi historique

Le Parlement français a définitivement adopté, jeudi 7 mai à Paris, une loi-cadre destinée à faciliter la restitution des œuvres culturelles africaines acquises durant la période coloniale. Le texte, voté après un dernier examen au Sénat, est porté par le gouvernement d’Emmanuel Macron, qui y voit un levier pour refonder les relations avec plusieurs pays africains.

Présentée comme une avancée majeure par l’exécutif, la réforme vise à simplifier les procédures de retour des biens conservés dans les collections publiques françaises. Jusqu’ici, chaque restitution nécessitait une loi spécifique, en raison du principe d’inaliénabilité qui protège ces collections.

Une procédure simplifiée pour les restitutions

La nouvelle loi introduit un cadre général permettant d’autoriser les restitutions sans passer par un vote parlementaire à chaque demande. Le dispositif repose notamment sur l’examen scientifique de la provenance des œuvres et sur des décisions administratives encadrées.

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Selon les données communiquées par le gouvernement, seules quelques restitutions ont été réalisées depuis 2017. En 2020, 26 pièces issues du trésor royal d’Abomey ont été rendues au Bénin. La même année, le sabre d’El Hadj Omar Tall a été restitué au Sénégal. Début 2026, la France a également remis à la Côte d’Ivoire le tambour parleur Djidji Ayokwe, saisi en 1916.

Des demandes anciennes relancées par plusieurs États africains

Les requêtes de restitution remontent à plusieurs décennies, mais elles ont longtemps rencontré des réticences, notamment de la part de grands musées français. Le sujet a regagné de l’importance au début des années 2010, avec des démarches officielles portées en particulier par le Bénin.

La réforme intervient alors que l’influence française recule dans certaines régions du continent, notamment au Sahel, où plusieurs États ont redéfini leurs partenariats diplomatiques et militaires. Le gouvernement français présente cette loi comme un instrument de dialogue renouvelé avec ses partenaires africains.

Un enjeu culturel et économique pour les pays concernés

Au-delà de la dimension diplomatique, les restitutions ouvrent des perspectives concrètes pour les États bénéficiaires. Les œuvres récupérées peuvent être intégrées dans des musées nationaux, servir de supports pédagogiques ou alimenter des projets culturels et touristiques.

Au Abomey, les pièces restituées ont contribué à relancer des initiatives muséales et à renforcer l’intérêt pour l’histoire précoloniale. Des spécialistes du patrimoine estiment que ces objets peuvent également soutenir la création contemporaine et les industries culturelles locales.

La loi adoptée prévoit la mise en place de commissions chargées d’examiner les demandes de restitution. Les premières décisions prises dans ce nouveau cadre sont attendues dans les prochains mois, selon le calendrier gouvernemental.