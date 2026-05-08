Algérie : Macron relance le dialogue et envoie son ambassadeur

L’Élysée a annoncé vendredi 8 mai que la France renvoyait son ambassadeur à Alger, Stéphane Romatet, rappelé à Paris depuis avril 2025. Le président Emmanuel Macron entend « restaurer un dialogue efficace » avec l’Algérie, en faisant du retour du journaliste français Christophe Gleizes une priorité explicite.

Romatet reprendra ses fonctions dans les prochains jours, après plus d’un an d’absence consécutif à une dégradation des relations bilatérales. Son rappel en avril 2025 avait fait suite à des tensions multiples : soutien français à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, projet de loi algérien criminalisant la colonisation, et détention de ressortissants français en Algérie.

Gleizes, pivot de la normalisation

Le cas du journaliste sportif Gleizes structure désormais ouvertement la reprise du dialogue. Arrêté en mai 2024 à Tizi Ouzou alors qu’il couvrait le club de football JS Kabylie, il a été condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » par la justice algérienne, une qualification liée à une interview accordée par le président du club, présenté comme affilié au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste par Alger depuis 2021.

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Le 5 mai, sa famille a annoncé qu’il renonçait à son pourvoi en cassation, ouvrant la voie à une demande de grâce présidentielle auprès d’Abdelmadjid Tebboune. L’Élysée a confirmé porter « une attention prioritaire » à son retour en France.

Une ministre à Sétif le même jour

La ministre déléguée aux Armées se rend ce vendredi en Algérie pour les commémorations du 8 mai 1945, date des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata — répression de manifestations pro-indépendantistes qui avait fait plusieurs milliers de morts parmi la population algérienne. Sa présence à cette date symbolique constitue un signal supplémentaire de volonté d’apaisement côté français.

La prochaine étape observable sera la date effective de retour de Romatet à son poste et une éventuelle annonce de grâce par la présidence algérienne concernant Gleizes.