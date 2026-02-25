"Les Noirs ne sont pas des singes" : l'élu Al Green expulsé du discours de Trump

Mardi soir à Washington, le discours de Donald Trump sur l’État de l’Union a failli commencer par une bagarre. Trois élus républicains sur un représentant démocrate de 78 ans — et un panneau que personne n’a réussi à lui arracher.

Une salle transformée en ring dès les premières minutes

Trump n’a pas encore prononcé un mot que la chambre bascule déjà. Al Green, représentant du Texas et critique acharné du président, surgit côté allée, panneau en main : « Black People Aren’t Apes » — « Les Noirs ne sont pas des singes« . Le sénateur Markwayne Mullin fonce. Le leader de la majorité Steve Scalise emboîte le pas. Deux tentatives. Deux échecs.

Un agent du Sergeant at Arms finit par escorter Green vers la sortie. Le panneau, lui, reste en main. En chemin, le représentant marque une pause délibérée, pivote vers le côté républicain et plante son carton sous le nez de Troy Nehls, élu texan et fervent trumpiste. Nehls s’y reprend à plusieurs fois. Peine perdue. Devant les caméras, Green ne cherche pas à minimiser : « Je voulais que le président voie le message. Il l’a vu. »

Un post de Trump sur les Obama comme détonateur

L’origine de cette confrontation remonte à début février. Trump publie sur Truth Social une vidéo d’une minute centrée sur de fausses allégations électorales de 2020. À la toute fin du clip, les visages de Barack et Michelle Obama apparaissent superposés sur des corps de singes, sur fond de « The Lion Sleeps Tonight ». Le tollé est immédiat — y compris dans les rangs républicains. Trump retire la vidéo mais refuse toute excuse, se contentant de condamner « les parties racistes » du montage.

Green choisit l’État de l’Union pour répondre. Pas spontanément — il le revendique lui-même : il a sélectionné sa place sur l’allée avec préméditation, pour être visible depuis le pupitre présidentiel.

C’est la deuxième année consécutive qu’il se fait expulser du Congrès lors d’un discours de Trump. En 2025, il avait interrompu l’allocution en criant et en agitant sa canne en direction du président.

Censure en vue, primaire en ligne de mire

Le speaker Mike Johnson n’exclut pas une nouvelle procédure de censure. Green en avait déjà fait l’objet en mars 2025, dix démocrates s’étant alors joints à l’ensemble des républicains pour voter la sanction.

Le représentant affronte une primaire serrée le 3 mars dans le 18e district du Texas, reconfiguré par le redécoupage électoral imposé par les républicains à l’avantage du camp Trump. Son adversaire direct, Christian Menefee, brillait par son absence mardi soir à Washington — resté à Houston pour des réunions communautaires.