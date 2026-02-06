Trump partage une vidéo des Obama en singes : tollé aux États-Unis

Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 février 2026, le président américain Donald Trump a relayé sur son réseau social Truth Social un clip d’une soixantaine de secondes dans lequel les visages de Barack et Michelle Obama apparaissent brièvement superposés sur des corps de primates. Cette séquence, d’une durée d’à peine une seconde, surgit en toute fin de vidéo sur fond musical de la chanson The Lion Sleeps Tonight du groupe The Tokens. La publication, survenue en plein Mois de l’histoire afro-américaine — dont 2026 marque le centenaire — a instantanément déclenché un tollé aux États-Unis.

Le clip en question, estampillé du filigrane d’un compte pro-Trump sur le réseau X, reprenait principalement des allégations déjà réfutées par la justice américaine selon lesquelles la société Dominion Voting Systems aurait contribué à truquer le scrutin présidentiel de 2020. Dès le vendredi matin, la vidéo avait déjà recueilli plusieurs milliers de mentions « j’aime » sur la plateforme du président. Rien n’indique toutefois si Donald Trump a visionné l’intégralité du contenu avant de le partager, la séquence controversée n’apparaissant que dans les toutes dernières secondes du montage.

Condamnations unanimes de la classe politique

Les réactions n’ont pas tardé à affluer de toutes parts. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pressenti comme potentiel candidat démocrate à la présidentielle de 2028, a qualifié la publication de « comportement dégoûtant de la part du président », exigeant que « chaque républicain dénonce cela. Maintenant. » De son côté, Ben Rhodes, ancien conseiller en sécurité nationale et proche de longue date de l’ancien président Obama, a répliqué sur X que « les Américains de demain chériront les Obama comme des figures bien-aimées tout en étudiant Trump comme une tache dans notre histoire ». L’influenceur politique Harry Sisson, suivi par plus de 374 000 personnes, a pour sa part dénoncé un contenu « incroyablement raciste et dégoûtant ». Le groupe Republicans Against Trump lui-même a estimé qu’il n’existait « aucune limite » aux agissements du président.

Une escalade dans l’utilisation de contenus fabriqués par intelligence artificielle

Cet épisode s’inscrit dans une tendance de plus en plus marquée depuis le début du second mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Au cours de l’année écoulée, le président a multiplié les publications de visuels manipulés ou entièrement générés par intelligence artificielle sur Truth Social et d’autres plateformes. En 2025, il avait notamment diffusé une vidéo truquée montrant Barack Obama menotté dans le Bureau ovale et vêtu d’une combinaison orange de détenu. Plus récemment, un autre montage présentait le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries — lui aussi afro-américain — affublé d’une fausse moustache et d’un sombrero, une image immédiatement qualifiée de raciste par l’intéressé.

En octobre 2025, un incident similaire avait déjà secoué le Parti républicain au niveau local lorsque Bobbie Coleman, présidente du comité républicain du comté de Hardin dans le Kentucky, avait partagé une vidéo comparable dépeignant les Obama en primates dansant sur une musique du Roi Lion. Le président du Parti républicain du Kentucky, Robert J. Benvenuti III, avait alors condamné cette publication en des termes sévères, la qualifiant de « vile et répréhensible ».

La Maison-Blanche, sollicitée par plusieurs médias américains en dehors des heures de bureau, n’avait pas encore réagi au moment de la rédaction de cet article. La publication intervient quelques jours seulement après que l’administration Trump a publié une proclamation pour le Mois de l’histoire afro-américaine dans laquelle le président affirmait que « l’histoire des Noirs n’est pas distincte de l’histoire américaine », une formulation critiquée pour son omission de toute référence à l’esclavage et aux inégalités raciales persistantes dans le pays.