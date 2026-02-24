Mali : une cinquantaine de combattants meurent dans une frappe de l'armée

Dans une zone habituellement peu exposée, une frappe aérienne aurait ciblé un groupe armé en déplacement près d’un cours d’eau. L’opération, déclenchée après une mission de surveillance, aurait causé de lourdes pertes.

Vendredi dernier, dans le sud du Mali, une opération aérienne a visé un groupe armé dans le secteur de Yanfolila, dans la région de Bougouni. L’intervention aurait été déclenchée à la suite d’une détection lors d’une mission de reconnaissance.

Entre Diarala et Gourouko, les éléments repérés se trouvaient en bordure d’un cours d’eau.

Cette zone, éloignée des grands centres, sert de point de passage à des groupes en mouvement. Les vecteurs aériens des Forces armées maliennes auraient engagé des frappes ciblées sur la position identifiée.

Frappe après détection aérienne

L’état-major général des Armées indique que l’opération s’inscrit dans une mission de surveillance menée dans cette zone. Peu d’éléments ont été fournis sur les moyens déployés ou la durée de l’intervention.

« Le bilan provisoire fait état d’une cinquantaine de terroristes neutralisés ainsi que de la destruction totale de leur matériel« , précise le communiqué.

Ce bilan reste à ce stade non vérifié par des sources indépendantes. Des équipements auraient été détruits lors de la frappe, selon les mêmes sources.

Pression sécuritaire étendue au territoire

La région de Bougouni, dans le sud du Mali, reste moins exposée que le centre et le nord du pays. Elle connaît toutefois des incursions de groupes armés, notamment dans les zones rurales et le long des axes secondaires.

Engagée depuis plusieurs années dans une lutte soutenue contre les groupes armés et les réseaux jihadistes, l’armée malienne mène des opérations régulières de surveillance et d’intervention sur l’ensemble du territoire. Les frappes aériennes font partie des moyens mobilisés pour contenir ces menaces.

Dans son communiqué, l’état-major affirme que les opérations se poursuivent. Les actions de recherche et de neutralisation des groupes armés continueraient ainsi dans plusieurs régions du pays dans les prochains jours.