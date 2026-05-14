Sahel : Mali, Niger et Burkina Faso placés en alerte météo, jusqu'à 47°C attendus jusqu'au 18 mai

Les agences météorologiques du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont émis cette semaine des alertes coordonnées face à une vague de chaleur exceptionnelle qui traverse le Sahel. Les bulletins officiels prévoient des températures comprises entre 40°C et 47°C selon les pays, jusqu’au 18 ou 19 mai 2026.

Mali : alerte sur l’ensemble du territoire

L’Agence nationale de la météorologie du Mali (Mali-Météo) a publié, en début de semaine, un bulletin annonçant une vague de chaleur extrême du mercredi 13 au lundi 18 mai 2026 sur l’ensemble du pays. L’agence prévoit des températures maximales oscillant entre 40°C et 47°C, accompagnées d’orages isolés pouvant se produire dans les régions sud en fin de semaine.

Mali-Météo a appelé les populations à boire régulièrement de l’eau, à éviter les expositions prolongées au soleil, à porter des vêtements adaptés et à veiller sur les personnes vulnérables — enfants, personnes âgées et personnes malades. L’agence recommande également de privilégier les endroits frais aux heures les plus chaudes de journée.

Niger : pics à 45°C dans l’ouest et le sud-ouest

direction de la météorologie nationale du Niger a, de son côté, annoncé mercredi de fortes températures sur les 72 heures suivantes, avec des pics pouvant atteindre 45°C dans l’ouest et le sud-ouest du pays. Selon l’agence Belga reprise par La Libre, des télévisions locales diffusent depuis début du mois des reportages sur les fortes chaleurs qui touchent le territoire. Des syndicats de transporteurs ont demandé à leurs chauffeurs d’observer des mesures de prévention, notamment l’interdiction de laisser des matières inflammables à bord des véhicules.

Burkina Faso : vigilance orange dans plusieurs régions

Au Burkina Faso, l’Agence nationale de la météorologie (ANAM-BF) a placé plusieurs régions en vigilance orange du 13 au 19 mai 2026, avec un pic d’intensité attendu entre le 13 et le 15 mai. Les zones les plus exposées sont, au nord, le Soum, le Liptako, le Yaadga et le Koulsé, et, au sud, le Djôrô, le Nando, le Nazinon, le Nakambé, le Goulmou et Tapoa. Le reste du territoire demeure sous vigilance jaune.

ANAM-BF prévoit des températures maximales journalières comprises entre 42°C et 45°C dans les régions concernées. Mardi 12 mai, 44,6°C ont été relevés à Dori, dans le nord du pays. L’agence appelle les populations à vigilance et alerte sur les risques de déshydratation, de fatigue, d’étourdissements et d’épuisement, en particulier chez les personnes âgées, les enfants, les malades chroniques, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes vivant avec l’albinisme.

Une tendance régionale

S’il n’est pas rare que des températures caniculaires soient observées en avril-mai au pic de saison sèche dans Sahel, l’épisode actuel rejoint une tendance plus large. ANAM-BF avait annoncé dès le mois de mars un trimestre « plus chaud que la normale » sur majorité du territoire burkinabè. Selon l’Organisation météorologique mondiale, région sahélienne enregistre une augmentation continue des températures moyennes sur dernière décennie.