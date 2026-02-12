Mario Balotelli dénonce des insultes racistes en plein match aux Émirats

L’attaquant italien Mario Balotelli affirme avoir été la cible d’insultes racistes mercredi 11 février 2026 lors d’un match de Coupe des Émirats arabes unis. Âgé de 35 ans et engagé avec Al-Ittifaq depuis janvier, il évolue en deuxième division émirienne. Les faits se seraient produits face au Dubaï City FC, selon ses déclarations. Cette nouvelle affaire relance le débat sur la lutte contre le racisme dans le football professionnel.

L’épisode se serait déroulé dans le cadre d’une rencontre de Coupe opposant Al-Ittifaq au Dubaï City FC. D’après les éléments rendus publics, des supporters auraient pris pour cible l’ancien international italien par des propos à caractère raciste durant la partie. Le joueur, désormais installé aux Émirats arabes unis après plusieurs expériences européennes, a fait savoir qu’il n’entendait pas rester silencieux face à ce type d’agissements. Aucune communication officielle détaillée des organisateurs n’avait, au moment des faits rapportés, précisé d’éventuelles mesures disciplinaires.

Arrivé dans le championnat émirien en janvier 2026, Mario Balotelli poursuit une carrière marquée par des passages dans plusieurs clubs européens. À 35 ans, l’attaquant évolue en deuxième division locale sous les couleurs d’Al-Ittifaq. Son profil médiatique et son passé en font une figure connue du football international, ce qui donne un écho particulier aux accusations qu’il formule aujourd’hui. L’affaire pourrait, si elle était confirmée par les instances compétentes, entraîner l’ouverture d’une procédure ou une enquête interne, comme cela se produit généralement dans ce type de situation.

Balotelli et la question du racisme dans les stades

Le football mondial est régulièrement confronté à des incidents liés à des comportements discriminatoires dans les tribunes. Des cris imitant des singes, des chants insultants ou des propos stigmatisants ont été signalés dans plusieurs championnats au fil des années. Les campagnes de sensibilisation portées par les fédérations nationales et internationales, ainsi que les messages visibles lors des compétitions, n’ont pas totalement éradiqué ces pratiques. Les règlements disciplinaires prévoient pourtant des amendes, des huis clos ou des retraits de points lorsque des faits sont établis.

Mario Balotelli lui-même a déjà dénoncé des épisodes similaires au cours de sa carrière. En Italie comme en France, il avait évoqué des manifestations hostiles à caractère racial, notamment lors d’une rencontre disputée à Bastia lorsqu’il évoluait à Nice. Ces précédents avaient suscité de vives réactions et rappelé que les joueurs restent exposés à des débordements, malgré le cadre juridique renforcé et la médiatisation croissante des sanctions. Chaque nouvel incident ravive ainsi un débat ancien sur la responsabilité des clubs, des organisateurs et des supporters.

Coupe des Émirats arabes unis : quelles suites pour Al-Ittifaq et Dubaï City FC ?

La Coupe des Émirats arabes unis constitue une compétition importante du calendrier national, rassemblant des équipes issues de différentes divisions. Dans ce contexte, la visibilité d’un tel match dépasse le simple cadre sportif. Si les faits rapportés par l’attaquant étaient confirmés par les autorités compétentes, des mesures pourraient être envisagées conformément aux règlements en vigueur. À ce stade, les informations disponibles reposent principalement sur les déclarations du joueur.

Au-delà du cas individuel, l’affaire met en lumière la persistance d’un problème que le football peine à éradiquer. Les instances dirigeantes multiplient les campagnes éducatives et les dispositifs de signalement, mais les incidents continuent d’être signalés dans divers pays. Pour les joueurs concernés, ces épisodes peuvent avoir un impact psychologique et sportif non négligeable.

En dénonçant publiquement ce qu’il présente comme des insultes racistes, Mario Balotelli s’inscrit dans une démarche déjà observée par le passé : celle de refuser la banalisation de tels comportements. Reste désormais à savoir quelles conclusions tireront les autorités sportives émiriennes de cette nouvelle polémique et si des décisions concrètes viendront renforcer la lutte contre le racisme dans les stades.