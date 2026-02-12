Bénin: Les premières nominations de Djogbénou à l’Assemblée Nationale

Entrée en fonction le 8 février 2026, la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale ouvre une nouvelle phase de l’activité parlementaire. Installés au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, les 109 députés ont procédé à l’élection du bureau de l’institution, consacrant Joseph Djogbénou à la présidence du Parlement.

Quelques jours après son accession au perchoir, le nouveau président engage la structuration de son entourage administratif et politique. Plusieurs nominations ont été officialisées, marquant la constitution progressive de son cabinet.

L’ancien député de la 8ᵉ circonscription électorale, Abou Torou, est nommé Directeur de Cabinet du président de l’Assemblée nationale. Il aura la charge de coordonner l’activité du cabinet et d’assurer l’interface entre la présidence et les différents services parlementaires.

Parfait Ahoyo est désigné Directeur adjoint de Cabinet. Cette nomination vient renforcer l’équipe rapprochée du président dans la conduite des dossiers administratifs et institutionnels. Jolidon Lafia est, pour sa part, nommé Protocole du président de l’Assemblée nationale, avec pour mission d’organiser les activités officielles et de veiller au respect des règles protocolaires liées à la fonction.

Le président du Parlement a également procédé à la désignation de ses assistants. Kossi Antoine Louis Djédou, Inspecteur du Trésor à la retraite et ancien maire d’Abomey, figure parmi les personnalités appelées à l’accompagner. Igor Alognon Boco, chef d’arrondissement sortant de Godomey, rejoint également l’équipe présidentielle.

Ces premières décisions interviennent dans un contexte de mise en place des organes de la 10ᵉ législature. Après l’installation des députés et l’élection du bureau, la composition du cabinet du président constitue une étape stratégique pour l’organisation du travail parlementaire.