CAN 2025 : Le Sénégal enclenche la procédure devant le TAS

La Fédération sénégalaise de football (FSF) doit déposer ce mardi 24 mars 2026 un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester la décision de la Confédération africaine de football (CAF) relative à la finale de la CAN 2025. L’information a été relayée par le journaliste Saïkou Seydi, citant Moussa Mbaye, membre du comité exécutif de la FSF.

Selon cette source, les avocats mandatés par l’instance dirigeante du football sénégalais engagent ainsi une procédure devant la juridiction sportive basée à Lausanne. Cette démarche intervient après la décision du jury d’appel de la CAF rendue le 17 mars 2026.

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Une décision contestée de la CAF

Le jury d’appel de la CAF a attribué le titre de champion d’Afrique 2025 au Maroc, en déclarant forfait l’équipe du Sénégal. Cette décision concerne la finale disputée le 18 janvier 2026 et s’est traduite par l’homologation d’un score de 3-0 en faveur de la sélection marocaine.

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Le gouvernement sénégalais avait officiellement contesté cette décision dès le 18 mars 2026. Cette contestation s’inscrit dans une procédure prévue par les règlements de la CAF, permettant aux parties concernées de saisir une juridiction supérieure après une décision interne.

La saisine du TAS représente une étape supplémentaire dans ce litige, la juridiction étant compétente pour examiner les recours en matière de droit du sport international.

Une procédure encadrée par des délais précis

Le recours introduit par la FSF doit respecter les délais fixés par le Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Ce cadre prévoit généralement un dépôt dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision contestée.

Dans ce type de contentieux, le TAS examine les arguments des différentes parties avant de rendre une sentence arbitrale. Celle-ci peut confirmer, modifier ou annuler la décision initiale prise par l’instance sportive concernée.

Le dépôt du recours marque l’ouverture formelle de la procédure. Une phase d’échange de mémoires écrits entre les parties est ensuite engagée, suivie, le cas échéant, d’une audience.

Une issue attendue sur le plan sportif et institutionnel

L’issue de cette procédure pourrait avoir des conséquences directes sur l’attribution du titre de la CAN 2025. Le TAS constitue le dernier niveau de recours dans ce type de différend, ses décisions étant définitives et contraignantes pour les fédérations et organisations sportives.

Dans des affaires similaires, les délais de traitement peuvent varier de quelques semaines à plusieurs mois, en fonction de la complexité du dossier et des demandes des parties.

Le recours annoncé par la Fédération sénégalaise de football ouvre ainsi une nouvelle phase dans ce dossier, dont la résolution dépendra désormais de la juridiction arbitrale internationale dans les prochains mois.