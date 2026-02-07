Mondial 2026 : le Ghana muscle le staff des Black Stars avec cinq renforts

À l’approche de la Coupe du monde 2026, plusieurs sélections africaines multiplient les ajustements pour arriver prêtes au rendez-vous nord-américain. Entre réorganisation des staffs, renforcement du suivi physique et modernisation de l’analyse de performance, les fédérations cherchent à réduire la moindre marge d’improvisation. Par exemple, la Côte d’Ivoire a prévu plusieurs rendez-vous amicaux pour affiner sa préparation, dont un match contre l’Écosse à Liverpool fin mars avant le tournoi et une confrontation face à l’équipe de France le 4 juin à Nantes. C’est dans cette dynamique que le Ghana a décidé de revoir l’architecture technique entourant les Black Stars, avec une série de nominations ciblées.

Ghana : stratégie du staff technique pour la Coupe du monde 2026

La Fédération ghanéenne de football a officialisé l’arrivée de cinq spécialistes appelés à épauler l’encadrement existant dirigé par le sélectionneur Otto Addo. L’objectif affiché est clair : affiner la préparation des joueurs à tous les niveaux clés, du terrain à la récupération.

Deux techniciens, Alain Ravera et Kim Lars Björkegren, prennent place comme entraîneurs adjoints. Leur mission porte sur la conduite des séances et l’appui tactique au staff principal. Sur le plan athlétique, José Daniel Martínez cumulera les fonctions de préparateur physique et d’analyste vidéo, un rôle qui lie la charge de travail des joueurs aux données issues des matches et entraînements.

L’aspect médical et la récupération ne sont pas oubliés. Carlos Lozano Romero rejoint le groupe en tant que physiothérapeute, tandis que Dwayne Peasah Paa Kwesi se voit confier la responsabilité liée à la performance des joueurs, un poste orienté vers l’optimisation globale du rendement individuel.

Mondial 2026 : renforcement du staff technique et performance des Black Stars

Ces recrutements ciblent plusieurs axes concrets : meilleure structuration des séances, observation plus fine des prestations et encadrement physique renforcé. La fédération indique que ces apports visent à hausser le niveau de préparation avant le tournoi prévu durant l’été 2026.

Les responsables ghanéens précisent que ces nominations sont liées à la campagne du Mondial 2026. Ce type d’élargissement du staff est présenté comme une pratique déjà utilisée lorsque le pays se qualifie pour une grande compétition. Les nouveaux venus travailleront en coordination avec l’équipe technique déjà en place, plutôt que dans une logique de remplacement.

En consolidant à la fois l’analyse, le terrain et le suivi corporel, le Ghana cherche à verrouiller les détails qui font souvent la différence dans les grands tournois. Reste à voir comment cette organisation élargie se traduira sur le jeu des Black Stars lorsque la compétition débutera.