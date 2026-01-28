Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire défiera la France en match amical

La Coupe du monde 2026, du 11 juin au 18 juillet 2026, prévue aux États-Unis avec le Canada et le Mexique, marquera une édition élargie à 48 équipes et offrira à l’Afrique une représentation inédite. Plusieurs sélections du continent visent une progression sportive et une visibilité accrue à l’échelle internationale, dans la continuité de la dynamique observée lors de la précédente édition. Pour ces nations, chaque match amical devient un test stratégique afin d’évaluer le niveau collectif face aux grandes sélections. C’est dans cette optique que la Côte d’Ivoire affine son programme de préparation.

Match amical international les Éléphants face aux Bleus à Nantes

Les Éléphants savent désormais qu’un rendez-vous majeur les attend en Europe. La Fédération ivoirienne de football a confirmé qu’une rencontre amicale face à l’équipe de France est programmée le 4 juin 2026 à Nantes. L’annonce a été faite par le président de l’instance, Idriss Diallo, sur le plateau de La 3 mettant fin aux spéculations qui circulaient depuis plusieurs semaines autour de ce duel.

Ce match face aux Bleus intervient après une autre opposition déjà prévue contre l’Écosse durant la fenêtre internationale de mars. Le choix d’enchaîner avec une nation du calibre de la France traduit une volonté claire : confronter l’effectif ivoirien à des styles de jeu variés et à un rythme élevé avant le tournoi mondial. Pour le staff technique, ces affiches servent à mesurer la solidité défensive, la capacité d’adaptation tactique et la gestion des temps forts contre des adversaires habitués aux grandes compétitions.

Perspectives des Éléphants avant la Coupe du monde 2026

Du côté organisationnel, un accord aurait été trouvé entre la fédération ivoirienne et son homologue française pour officialiser cette confrontation. Cette étape marque une avancée concrète dans la planification sportive des Éléphants. Chaque détail compte désormais : choix des adversaires, dates, lieux et conditions de jeu sont pensés pour rapprocher l’équipe de son pic de forme au moment du tournoi.

Ce face-à-face contre la France ne se limite pas à une simple affiche de prestige. Il sert de baromètre avant l’épreuve mondiale. Les Éléphants de Côte d’Ivoire retrouveront la Coupe du monde en 2026, douze ans après leur dernière participation, et débuteront leur tournoi dans le groupe E face à l’Équateur, avant d’affronter l’Allemagne puis Curaçao, avec l’objectif clair de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire, en prenant au sérieux chaque rencontre face à ces adversaires variés.