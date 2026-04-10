Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo invité à prendre sa retraite après la compétition

Anders Limpar, ancien ailier suédois, appelleCristiano Ronaldo à mettre un terme à sa carrière professionnelle dès la fin de la Coupe du monde 2026 dans une interview accordée au site NewBettingSites.uk le 10 avril. Cette prise de position intervient alors que le joueur portugais a lui-même confirmé, en novembre 2025, que le tournoi marquera la fin de sa carrière internationale.

Ronaldo, actuellement âgé de 41 ans et engagé à Al-Nassr en Arabie saoudite, avait annoncé que le Mondial en Amérique du Nord constituerait son dernier grand rendez-vous sur la scène internationale. Le quintuple Ballon d’Or avait cependant nuancé cette décision en précisant que « bientôt » signifiait probablement encore un à deux ans de carrière en club. C’est dans ce cadre que Limpar formule un avis contrasté, craignant que le footballeur ne vise une aventure en Major League Soccer.

L’héritage comme priorité

Limpar base son argumentaire sur la préservation du palmarès de Ronaldo. L’ancien joueur des Gunners estime que le Portugais devrait raccrocher après avoir atteint le cap symbolique des 1 000 buts en carrière, un objectif auquel il est proche avec plus de 960 réalisations enregistrées. Limpar a déclaré : « Pour le bien de votre héritage, marquez vos 1 000 buts. Personne ne peut se rapprocher de ce qu’il a accompli en tant que footballeur. Allez. Ne sois pas têtu. Faites simplement face à la vie et emballez-la. »

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Les dangers d’une transition vers la MLS

Le risque d’une aventure américaine inquiète particulièrement l’ancien ailier. « Pourquoi commenceriez-vous un autre voyage en MLS à 41 ans ? Ce n’est pas une ligue facile à jouer. Il y a beaucoup de très bons joueurs là-bas », a expliqué Limpar, avant d’ajouter ses craintes concernant le timing et l’énergie requise.

L’ancien joueur reconnaît néanmoins l’exploit que représente la longévité de Ronaldo. « J’admire ces gars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et comment ils peuvent encore continuer à jouer tout ce qu’ils ont gagné, c’est incroyable, mais Ronaldo devrait sûrement l’emballer maintenant, après la Coupe du Monde », a-t-il poursuivi.

Les défis physiques s’accumulent

La position défendue par Limpar trouve des appuis dans la réalité physique de Ronaldo. Le capitaine du Portugal s’est blessé à l’ischio-jambier lors d’un match de Saudi Pro League et a manqué les deux derniers matchs de qualification de sa sélection. À 41 ans, les blessures musculaires s’ajoutent à un calendrier chargé approchant du Mondial 2026.

Bien que Ronaldo n’ait pas formellement envisagé une transition vers le championnat américain, certains observateurs imaginent un éventuel passage aux États-Unis après la Coupe du monde. Limpar s’oppose à ce scénario, estimant que le coût physique d’une saison complète en MLS pourrait ternir un héritage sans équivalent dans l’histoire du football.