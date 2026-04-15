LDC : le Real éliminé par le Bayern malgré un record historique de Kylian Mbappé

Le Bayern Munich a éliminé le Real Madrid des quarts de finale de la Ligue des Champions mercredi soir à l’Allianz Arena avec une victoire 4-3 au retour, totalisant 6-4 sur l’ensemble de la double confrontation après le succès 2-1 en Espagne une semaine auparavant. Malgré l’inscription d’un but historique, Kylian Mbappé n’a pu éviter l’élimination des siens face aux Bavarois.

Le match revêtait une allure de revanche pour le Real Madrid après sa revers du 8 avril. Privé du gardien Thibaut Courtois et du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, l’équipe dirigée par Arbeloa avait besoin d’une performance maîtrisée. Elle obtint tout l’opposé.

Une débâcle en fin de match

Les échanges d’entrée promettaient un affrontement enflammé. Après une énorme faute de relance de Manuel Neuer sur sa première sortie, Arda Güler ouvrait le score pour Madrid à la première minute. Cinq minutes suffirent au Bayern pour égaliser par un centre de Kimmich mal dégagé par Lunin, Aleksandar Pavlović poussant le ballon au fond.

Publicité

Le score restait équilibré jusqu’à la mi-temps. Harry Kane portait les Bavarois aux alentours de la 38e minute, avant que Mbappé n’égalise au retour des vestiaires pour le Real. À l’heure de jeu, le score était verrouillé à 2-2, puis le Real avait pris brièvement l’avantage à 3-2. Cependant, le Bayern déploya toute sa puissance offensive en fin de rencontre. Luis Díaz frappait à la 89e minute, et Michael Olise achevait les Madrilènes.

Mbappé établit un record en solitaire

Bien que son équipe soit éliminée, Kylian Mbappé a marqué lors du match retour, s’inscrivant au palmarès des meilleurs buteurs. Selon les données de cette campagne, l’attaquant français devient le premier joueur de l’histoire de la Ligue des Champions à marquer dix buts à l’extérieur lors d’une seule saison du tournoi.

Bayern en demi-finale contre Paris

Le Bayern affrontera le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en demi-finale de la compétition. Vincent Kompany et ses joueurs abordent cette étape en position de force, ayant éliminé un adversaire réputé et validé une progression offensive fluide.