Mbappé brise le mythe du talent : « Ce qui fait la différence, c'est la constance »

Dans un entretien accordé au magazine GQ publié le 14 avril 2026, l’attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, livre sa vision du football de haut niveau à la veille du match retour de quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Un discours de maturité sous pression médiatique

La publication intervient alors que le Real Madrid sort d’une défaite 1-2 à domicile lors du match aller. Mbappé, buteur lors de cette rencontre, est ciblé par une partie de la presse madrilène depuis son retour de blessure. C’est dans cet environnement qu’il choisit de s’exprimer sur ce qui distingue, selon lui, les joueurs qui durent : « Aujourd’hui, le talent ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c’est la constance. »

Il développe une réflexion sur la trajectoire d’une carrière professionnelle, affirmant que le plus difficile n’est pas d’atteindre le sommet, mais d’y rester tout en continuant à progresser. Il évoque aussi la part d’imprévu inhérente à toute carrière, entre ce que le joueur maîtrise et ce qui lui échappe.

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Le calendrier surchargé, toile de fond du propos

Mbappé relie cette exigence de constance à l’évolution du football moderne. Dans le même entretien, il dénonce une « ère de surconsommation » qui rend impossible la permanence du haut niveau : les joueurs d’élite disputent désormais jusqu’à dix matches supplémentaires par saison par rapport aux années précédentes, en raison notamment de l’élargissement de la Coupe du monde, du nouveau format de la Ligue des Champions et du calendrier international.

Il aborde aussi son rôle de capitaine des Bleus, qu’il décrit comme une responsabilité apportant une lecture plus collective du jeu, et évoque la nécessité de tracer une frontière nette entre vie professionnelle et vie privée pour préserver son équilibre.

Au moment de la publication de l’entretien, Mbappé totalise 39 buts en Liga et 13 en Ligue des Champions cette saison. Le Real Madrid se déplace à l’Allianz Arena le 15 avril 2026 avec l’obligation de renverser l’écart d’un but pour se qualifier en demi-finales.