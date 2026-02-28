Mondial 2026 : pourquoi la FIFA envoie une mission au Mexique ?

La FIFA va envoyer une délégation au Mexique en prévision de la Coupe du monde 2026. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a confirmé cette visite, validée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors d’un échange téléphonique jeudi.

Cette mission fait suite à une vague de violences déclenchée après la mort du narcotrafiquant Nemesio Oseguera, alias El Mencho, chef du Cartel Jalisco Nueva Generación, tué le 22 février 2026 lors d’une opération militaire. En représailles, des groupes criminels ont provoqué des incendies de véhicules, barrages routiers et attaques contre commerces et banques, affectant une vingtaine d’États, dont Jalisco, où se situe Guadalajara, l’une des trois villes mexicaines qui accueilleront le tournoi.

À lire aussi FIFA : une minute hors du terrain pour les blessés, le vote décisif ce samedi

Les inquiétudes de sécurité remises en perspective

Face à ces événements, plusieurs pays ont conseillé à leurs ressortissants la prudence. Le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie ont déconseillé les « voyages non-essentiels » vers une dizaine d’États mexicains. Des touristes à Puerto Vallarta ont reçu l’ordre de rester confinés, et des compagnies aériennes ont annulé des liaisons régionales.

Publicité

Lors de sa conversation avec Infantino, Sheinbaum a tenu à préciser la nature transitoire de cette crise. « Je lui ai dit : non, dimanche, c’était une situation particulière et nous sommes revenus à la normale », a-t-elle déclaré. Le président de la FIFA a accepté cette analyse sans pour autant renoncer à vérifier les préparatifs. Infantino a publié sur Instagram son maintien de la « pleine confiance dans le pays hôte », tout en reconnaissant implicitement que des vérifications s’imposaient.

Une démarche d’assurance avant le tournoi

Cette mission d’évaluation portera sur plusieurs sujets sensibles : les questions de la circulation et des transports à la disposition des supporters de football. L’équipe FIFA étudiera les mesures déjà en place et travaillera en coordination avec les autorités mexicaines pour renforcer ce qui s’avère nécessaire.

La visite répond ainsi à un double objectif : rassurer les partenaires du tournoi et procéder aux vérifications techniques avant un événement qui se tiendra en 2026. Aucune date précise n’a été communiquée pour le déplacement de la délégation.

La Coupe du Monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet, co‑organisée par le Canada, le Mexique et les États‑Unis dans 16 villes hôtes. Pour la première fois, 48 équipes disputeront 104 matchs, avec le match d’ouverture à Mexico et la finale au MetLife Stadium, dans le New Jersey. La phase de groupes se tiendra du 11 au 27 juin, suivie des tours à élimination directe jusqu’à la finale.