Niger - Libye : la tension monte autour du sort de deux libyens

Un incident diplomatique enflamme les relations entre Tripoli et Niamey. Le 28 février 2026, le Gouvernement d’union nationale (GUN) libyen a adressé une protestation formelle au Niger suite au transfert de deux citoyens libyens aux autorités contrôlées par le maréchal Khalifa Haftar à l’est du pays. Cette décision ravive les tensions et montre les complications diplomatiques liées à la fragmentation politique en Libye.

Les circonstances de l’affaire

Interpellés par les autorités nigériennes à la mi-2025 dans une zone frontalière commune, les deux hommes – présentés comme des adversaires du maréchal Haftar qui domine le territoire oriental libyen – ont été remis aux autorités de l’est. L’un provient de Sabha, l’autre de Misrata. Le gouvernement tripolitain estime que cette remise contrevient aux normes du droit international humanitaire. Dans son communiqué, le GUN souligne que « seul le gouvernement libyen reconnu par les Nations unies est habilité à représenter officiellement l’État ».

Les réactions de Tripoli

Le GUN a réagi vivement. Le ministère des Affaires étrangères dénonce ce qu’il qualifie de « violation manifeste du droit international » et affirme avoir respecté « toutes les voies administratives et diplomatiques reconnues ». Le communiqué officiel se dit « surpris » par une décision qualifiée de « violation flagrante du droit international et humanitaire ».

Tripoli annonce l’intention de poursuivre le Niger sur le plan judiciaire et d’engager des responsabilités vis-à-vis des décideurs impliqués dans ce transfert, invoquant « le principe de réciprocité » pour appuyer sa position.

Le gouvernement tripolitain pose également une exigence claire : il rend Niamey « entièrement responsable » de l’intégrité physique et de la sécurité des deux ressortissants. Cette prise de position comporte implicitement une menace, d’autant que la Libye accueille actuellement une population nigérienne estimée à plus de deux millions de personnes, majoritairement des migrants. Une telle présence constitue un outil de levier potentiel si le différend venait à s’aggraver, ce que Tripoli suggère sans l’affirmer explicitement.

La complexité de la question libyenne

Cet incident tire son ampleur de la fragmentation politique qui paralyse la Libye depuis plus de 14 ans. Le pays demeure divisé entre deux centres de pouvoir rivaux : d’un côté Tripoli et son GUN, reconnu par l’ONU ; de l’autre, une structure militaire dirigée par le maréchal Haftar qui contrôle largement l’est et le sud. Cette dualité a engendré deux appareils judiciaires distincts, deux budgets concurrents et une prolifération d’autorités autonomes qui s’affrontent régulièrement.

Les autorités nigériennes n’ont pas commenté publiquement les accusations de Tripoli ni les raisons précises du transfert. Les jours prochains diront si Niamey répondra aux exigences du GUN ou si ce contentieux s’ajoutera à la liste des différends entre les capitales sahéliennes.