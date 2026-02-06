Nucléaire : la plus grande centrale du monde s’apprête à reprendre du service

Le nucléaire demeure un domaine stratégique majeur pour les grandes puissances, bien au-delà de sa seule dimension énergétique. Il concentre des enjeux de souveraineté, de sécurité nationale, de compétitivité industrielle et d’influence géopolitique. La maîtrise de cette énergie garantit une production électrique stable, soutient des industries de pointe et confère un levier déterminant dans les rapports de force internationaux. Dans un environnement marqué par des choix énergétiques structurants, chaque décision liée au nucléaire dépasse la simple question de l’approvisionnement en électricité.

La perspective du redémarrage de la plus grande centrale nucléaire au monde illustre parfaitement cette réalité. Après plus d’une décennie d’arrêt, un site longtemps resté silencieux se rapproche d’un retour progressif à la production, sous haute surveillance et après de multiples vérifications techniques et réglementaires.

La centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa au cœur de la stratégie énergétique japonaise

Située sur la côte de la mer du Japon, la centrale de est reconnue comme la plus puissante au monde en capacité installée. Exploitée par , elle comprend plusieurs réacteurs capables, à terme, de fournir une part significative de l’électricité nationale.

Longtemps arrêtée à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011, l’installation a fait l’objet de travaux de sécurisation majeurs et d’un contrôle renforcé des autorités de sûreté. Les dispositifs anti-intrusion, les systèmes d’alerte et les infrastructures critiques ont été revus afin de répondre aux exigences actuelles. Les feux verts récemment obtenus marquent une étape décisive, même si le redémarrage reste progressif et limité, dans un premier temps, à un seul réacteur.

Redémarrage nucléaire et enjeux industriels pour TEPCO et l’économie nationale

Pour l’opérateur, ce retour en service représente un enjeu industriel et financier immédiat. La relance d’une unité nucléaire permettrait de réduire la dépendance aux importations d’énergies fossiles, dont le coût pèse lourdement sur la balance commerciale. Elle offrirait également une source d’électricité stable pour les secteurs industriels gourmands en énergie, tout en limitant le recours aux centrales thermiques.

Au-delà de l’opérateur, cette reprise envoie un signal fort sur la capacité du pays à remettre en activité une infrastructure nucléaire de très grande envergure, après des années de débats, de contrôles et de résistances locales. Les autorités nationales, tout comme les collectivités concernées, restent toutefois attentives aux garanties de sûreté et à l’acceptabilité sociale du projet.

Le redémarrage annoncé de la plus grande centrale nucléaire du monde ne signifie pas un retour immédiat à plein régime. Il symbolise plutôt une reprise prudente, encadrée et progressive, qui reflète le poids stratégique du nucléaire dans les choix énergétiques contemporains. Entre impératifs de sécurité, besoins économiques et considérations politiques, cette remise en service rappelle que l’atome demeure un pilier décisif pour les puissances qui en maîtrisent les usages.