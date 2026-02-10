Pour Macron, « l’Europe risque d’être balayée en cinq ans » si rien n'est fait

L’Europe se trouve à un tournant face à une série de défis majeurs qui mettent à l’épreuve sa stabilité, sa compétitivité et sa cohésion. Sur le plan géopolitique, la guerre en Ukraine continue de peser sur la sécurité régionale et oblige l’UE à soutenir diplomatiquement et militairement Kiev, tandis que les tensions commerciales avec la Chine et certains désaccords stratégiques avec les États‑Unis questionnent son autonomie. Économiquement, l’Europe doit faire face à la pression de la concurrence mondiale, où la domination chinoise et américaine oblige les entreprises européennes à innover rapidement. L’UE doit également gérer des défis internes, tels que l’intégration de nouveaux membres et la cohésion politique entre États, afin de rester un acteur crédible sur la scène internationale. C’est dans cette situation qu’Emmanuel Macron lance un cri d’alarme aux dirigeants européens.

Le président français estime que les cinq prochaines années seront décisives pour l’avenir du projet européen. Son diagnostic est brutal : sans transformation rapide et profonde, l’Europe risque de perdre toute capacité d’action face aux enjeux qui la menacent. « Si nous n’agissons pas, l’Europe sera balayée dans les cinq ans », a t-il affirmé dans une interview accordée au journal allemand Suddeutsche Zeitung. Cette mise en garde dépasse une simple rhétorique politique ; elle cristallise une angoisse partagée par plusieurs capitales quant à la capacité réelle du continent à peser sur son propre destin.

Les signaux du Groenland qui réveillent l’Europe de son sommeil

Selon lui, la controverse autour du Groenland a fonctionné comme électrochoc révélant une réalité que les stratèges européens ne pouvaient plus ignorer. Les revendications de ce territoire par les États‑Unis ne constituent pas un événement isolé, mais symptomatique d’une nouvelle logique des puissances qui ignore les règles du jeu établies au cours des décennies passées. Parallèlement, il souligne que l’imposition de tarifs commerciaux par Washington crée une pression économique directe sur des secteurs européens déjà fragilisés.

Pour Macron, l’accumulation de ces signaux traduit une forme d’imprévisibilité face aux orientations américaines. Il souligne l’impossibilité de prévoir jusqu’où les intentions des partenaires traditionnels sont disposées à aller. Cette rupture dans la prévisibilité des comportements politiques internationaux crée un vide que l’Europe doit apprendre à combler par ses propres moyens. Le temps du calcul fondé sur des garanties extérieures apparaît révolu.

L’Europe face à l’urgence de son autonomie stratégique

La réalité que Macron souligne est que le continent ne peut plus reporter l’investissement massif dans sa propre autonomie défensive et technologique. L’Europe doit construire une crédibilité militaire indépendante, une capacité économique suffisante pour ne pas être asphyxiée par les guerres commerciales, et une présence technologique capable de rivaliser avec les géants américains et chinois.

Cet impératif s’accompagne d’enjeux institutionnels complexes. L’Union s’interroge sur les modalités d’une véritable défense commune : qui commanderait, qui financerait, comment réduire une dépendance à l’OTAN tissée depuis trois quarts de siècle. La politique actuelle rend ces décisions d’autant plus périlleuses qu’elles demandent une volonté collective et une stabilité que les capitales peinent à démontrer. Les perspectives d’élargissement, notamment concernant l’Ukraine et la Moldavie, ajoutent une couche supplémentaire de complexité aux capacités décisionnelles de l’Union.

Les cinq années évoquées par Macron ne sont pas arbitraires. Elles correspondent à un seuil au-delà duquel les retards accumulés deviendraient probablement irréversibles. L’avertissement du président français en appelle donc à un élan collectif que les Européens doivent puiser en eux-mêmes. Le défi est existentiel, la fenêtre d’action limitée, et la responsabilité des dirigeants actuels immense.

