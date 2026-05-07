Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi : Macron ironise et choisit Kylian Mbappé (vidéo)

Emmanuel Macron, président de la République française, a détourné le débat fondamental du football moderne en optant pour une réponse humoristique. Interrogé par un enfant sur sa préférence entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le chef d’État a refusé de trancher cet éternel dilemme pour désigner à la place Kylian Mbappé. Le moment, capturé lors d’une interaction avec un jeune supporter, a rapidement circulé en ligne le 7 mai après que Macron lui-même a relayé la séquence sur TikTok, amplifiant considérablement sa portée virale.

Une rivalité qui traverse les décennies

Depuis la fin des années 2000, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dominent le football mondial. Bien qu’ils ne se vouent aucune hostilité réelle, estimant que leur rivalité a surtout été alimentée par la presse, les deux hommes se respectent mutuellement. Leur confrontation s’est intensifiée lors du passage de Ronaldo au Real Madrid entre 2009 et 2018, face à Messi au Barcelone. Les deux attaquants ont battu des records inédits, cumulant ensemble douze Ballons d’Or et dominé les cérémonies de remise de prix pendant plus d’une décennie. Leurs trajectoires se sont néanmoins divergées : Messi a remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, tandis que ce trophée majeur échappe toujours à Ronaldo.

L’ironie présidentielle sur TikTok

Le moment s’est rapidement propagé, particulièrement après que le président français ait partagé la séquence sur TikTok. En choisissant Mbappé plutôt que de répondre directement à la question, Macron a tourné en dérision l’impossibilité même de trancher entre deux monuments du sport. Ce détournement par l’humour reflète aussi une réalité : Mbappé incarne une nouvelle génération dans le football français, l’héritier direct des succès passés.

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Une relation politique singulière

La proximité entre Macron et Mbappé n’est pas nouvelle. En 2021, avant que Mbappé ne rejoigne le Real Madrid, le président français lui avait accordé plusieurs appels téléphoniques pour le conseiller de rester en Ligue 1. Cette intervention présidentielle reflétait une stratégie de défense du football français. Plus récemment, les deux hommes continuent à se voir en tête-à-tête pour échanger notamment sur les prestations footballistiques du capitaine des Bleus. Macron reconnaît l’importance politique du football et son potentiel à renforcer l’image nationale. Cette pirouette humoristique du président place Mbappé au cœur d’un débat que le football international ne risque pas de clore avant des années.