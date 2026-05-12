Kenya : Emmanuel Macron fait le buzz en dansant sur Jerusalema

En déplacement à Nairobi à l’occasion du sommet Africa Forward, Emmanuel Macron a été filmé en train de danser sur le titre Jerusalema. La scène, captée lors d’une séquence publique et relayée notamment par le média Brut Afrique, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Sur les images, le chef de l’État français apparaît souriant, esquissant plusieurs pas de danse aux côtés de la chanteuse sud-africaine Nomcebo Zikode, interprète du morceau devenu populaire à l’échelle mondiale à partir de 2020. Dans la vidéo, le locataire du palais de l’Elysée accompagne la musique et reprend une partie du refrain.

Une séquence relayée et commentée en ligne

La vidéo a été reprise sur plusieurs plateformes, générant de nombreuses réactions. Les images montrent un moment de détente en marge des activités officielles du sommet, marqué par la présence de responsables politiques, d’acteurs économiques et d’artistes invités pour l’événement.

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Le sommet Africa Forward, organisé à Nairobi, réunit plusieurs dirigeants africains et partenaires internationaux autour de questions économiques, climatiques et de coopération. La participation d’artistes et de performances culturelles fait partie du programme, selon les organisateurs de l’événement.

Un registre de communication déjà observé

Lors de ses déplacements à l’étranger, Emmanuel Macron adopte régulièrement des postures mêlant protocole officiel et séquences plus informelles. Ces apparitions incluent des échanges directs avec le public ou des moments culturels mis en avant dans sa communication.

Cette approche vise à renforcer la visibilité des visites officielles au-delà des réunions diplomatiques. Elle s’appuie sur des formats adaptés aux réseaux sociaux, où ces séquences sont largement diffusées et commentées.

Le titre “Jerusalema”, interprété par Nomcebo Zikode et produit par le DJ sud-africain Master KG, a connu un succès international à partir de 2020, notamment grâce à un défi viral repris dans de nombreux pays.

La visite d’Emmanuel Macron au Kenya se poursuit avec plusieurs rencontres bilatérales prévues avec les autorités kényanes et des acteurs économiques locaux.