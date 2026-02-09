Real Madrid : Mbappé fustige l'arbitrage après la victoire face à Valence

Kylian Mbappé réalise une première saison remarquable au Real Madrid avec des statistiques impressionnantes : 38 buts marqués en 31 matchs toutes compétitions confondues, dont 20 réalisations en 20 rencontres de Liga. L’attaquant français affiche également 3 passes décisives et totalise plus de 2 600 minutes de jeu sous le maillot merengue. Sa performance du dimanche 8 février à Mestalla, où il a inscrit son 23e but de la saison lors de la victoire 2-0 contre Valence, illustre parfaitement son adaptation réussie au club madrilène. Pourtant, cette rencontre cruciale a été entachée par un incident qui révèle les tensions persistantes entre le joueur et le corps arbitral.

Mbappé confronte le quatrième arbitre à la mi-temps

La frustration de Kylian Mbappé a atteint son paroxysme au retour des vestiaires lors de la mi-temps. L’international français a interpellé directement le quatrième arbitre avec véhémence, lui reprochant son manque de communication. Le ton est monté rapidement lorsque Mbappé a lancé : « Tu viens me parler et tu ne me regardes pas. Tu me dis qu’on se parle à l’intérieur. Je suis à l’intérieur. Pourquoi tu ne me parles pas ? ». L’informtion a été rapportée par divers médias dont Ouest-France.

L’ancien parisien réclamait des explications sur une décision de hors-jeu qu’il jugeait incompréhensible. Face aux caméras de DAZN Espagne qui ont capturé la scène, l’arbitre a tenté de temporiser en invoquant la présence des médias : « Avec la caméra, c’est forcé. Je suis désolé, on en parle à l’intérieur ». Une réponse qui n’a fait qu’alimenter l’agacement du numéro 10 madrilène, qui a proposé de poursuivre la discussion dans le couloir avant de relancer : « Et pourquoi tu ne viens pas ? ».

Le Real Madrid consolide sa position derrière Barcelone

Cette altercation n’a toutefois pas empêché le Real Madrid de remplir sa mission. Les hommes d’Alvaro Arbeloa ont assuré l’essentiel en s’imposant sur la pelouse de Valence, permettant aux Merengue de rester au contact du FC Barcelone, actuel leader de la Liga.

Mais l’échange filmé entre Mbappé et les officiels révèle une autre facette de cette victoire. Après avoir quitté le quatrième arbitre, l’attaquant s’est tourné vers son coéquipier Eduardo Camavinga pour exprimer sa frustration sans détour : « C’est trop des bouffons, les arbitres frère. Comment il peut être hors-jeu ? Je te demande une explication ». Ces propos, captés par les micros de la télévision espagnole, témoignent d’une exaspération grandissante vis-à-vis de l’arbitrage en championnat.

Cette nouvelle polémique souligne les défis d’adaptation que rencontre Mbappé au Real Madrid, non seulement sur le plan sportif où il excelle, mais également dans sa gestion des relations avec les arbitres espagnols. À 23 buts en 23 journées de Liga, le Français prouve son efficacité offensive tout en devant apprendre à canaliser ses émotions pour éviter d’éventuelles sanctions disciplinaires qui pourraient compromettre la course au titre des Madrilènes.