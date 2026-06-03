Lamine Yamal 1er, Mbappé 3e : le classement des joueurs les plus chers selon le CIES

L’Observatoire du football CIES a publié ce mercredi 3 juin, sa 549e Lettre hebdomadaire, révélant son top 100 des joueurs à la plus haute valeur de transfert estimée dans le monde. L’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal, 18 ans, y domine sans partage avec une évaluation de 358 millions d’euros, loin devant Erling Haaland (227 M€) et Kylian Mbappé (166 M€).

Un écart sans précédent au sommet

Lamine Yamal écrase la concurrence dans un classement dominé par la Premier League, tandis que la Ligue 1 repose presque exclusivement sur le Paris Saint-Germain. L’institut basé à Neuchâtel s’appuie sur un modèle statistique prenant en compte l’âge, les performances et le potentiel de chaque joueur. La valeur du prodige barcelonais, fixée à 358,1 M€, est en recul par rapport à l’édition précédente, où elle atteignait 402,3 M€.

Haaland reste une valeur sûre absolue grâce à son profil de buteur élite et son contrat XXL avec Manchester City jusqu’en 2034. À 27 ans, Mbappé (Real Madrid) conserve sa place sur le podium grâce à son rendement et un bail courant jusqu’en 2029.

Le reste du top 10 montre la montée en puissance d’une génération de joueurs de moins de 25 ans. Michael Olise (Bayern Munich, 140,5 M€) occupe la 4e place, suivi de Morgan Rogers (Aston Villa, 136,8 M€), Désiré Doué (PSG, 133,2 M€), Kenan Yildiz (Juventus, 133,0 M€), Nico O’Reilly (Man City, 125,0 M€), Arda Güler (Real Madrid, 124,8 M€) et Pau Cubarsí (Barça, 124,6 M€).

Les plus fortes variations depuis janvier

Sur le plan des évolutions, le classement enregistre des mouvements significatifs depuis le relevé de janvier. La plus forte hausse revient à l’Ivoirien Yan Diomandé (+75 M€, à 119 M€), tandis qu’Alexander Isak accuse la plus forte baisse (-54 M€, à 41 M€). Sur un an, Diomandé reste aussi le plus grand gagnant (+116 M€), quand Jude Bellingham enregistre la chute la plus sévère (-113 M€).

Le Real Madrid demeure le club le plus représenté avec 11 joueurs dans ce top 100, devant Manchester City (9 représentants) et Chelsea (8). La densité anglaise s’étend au-delà du « Big Six », avec des clubs comme Bournemouth ou Brentford présents dans le classement.

Un calendrier sous influence mondiale

Ce classement paraît à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. La compétition, organisée pour la première fois conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, débute le 11 juin et se conclut le 19 juillet 2026. Cette édition est la première à réunir 48 équipes, contre 32 lors des précédentes éditions entre 1998 et 2022. La quasi-totalité des joueurs figurant dans le top 10 du CIES sont qualifiés avec leur sélection nationale, ce qui devrait directement influer sur les prochaines estimations selon les performances individuelles enregistrées pendant le tournoi.

Le top 10 des joueurs les plus chers selon le CIES

1- Lamine Yamal (FC Barcelone) — 358,1 M€

2- Erling Haaland (Manchester City) — 227,3 M€

3- Kylian Mbappé (Real Madrid) — 165,7 M€

4- Michael Olise (Bayern Munich) — 140,5 M€

5- Morgan Rogers (Aston Villa) — 136,8 M€

6- Désiré Doué (PSG) — 133,2 M€

7- Kenan Yildiz (Juventus) — 133,0 M€

8- Nico O’Reilly (Manchester City) — 125,0 M€

9- Arda Güler (Real Madrid) — 124,8 M€

10- Pau Cubarsí (FC Barcelone) — 124,6 M€