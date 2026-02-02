Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, la Russie a été frappée par des sanctions sportives internationales majeures. Ses équipes nationales et clubs ont été exclus des compétitions de football organisées par la FIFA et l’UEFA, et de nombreux tournois ont été annulés sur son territoire. Ces mesures, visant à isoler le pays sur le plan sportif en réponse à la guerre menée en Ukraine. Ce lundi, lors d’un entretien sur Sky News, Gianni Infantino, président de la FIFA, semble vouloir adopter un autre chemin.

Gianni Infantino plaide pour le maintien des liens avec la Russie

Gianni Infantino, président de la FIFA, estime qu’il serait avantageux de laisser les jeunes footballeurs et footballeuses russes participer à des compétitions dans d’autres pays européens. Il considère que bannir totalement un pays des compétitions à cause des choix politiques de ses dirigeants n’a fait qu’alimenter la frustration et le ressentiment. Bien qu’aucune réintégration immédiate des clubs ou de la sélection russe ne soit prévue, Infantino se dit prêt à envisager des discussions sur un assouplissement possible des sanctions, dans le but de maintenir un lien ouvert entre la FIFA et la Russie.

Vers une éventuelle levée des sanctions sportives russes

Le président de la FIFA a souligné qu’il est essentiel d’engager des négociations pour identifier des solutions appropriées, jugeant que l’exclusion totale de la Russie “n’a rien accompli, elle n’a fait qu’engendrer davantage de frustration et de haine”. Il estime qu’un encadrement ciblé, permettant aux jeunes talents russes de continuer à évoluer dans des compétitions étrangères, pourrait avoir des effets positifs concrets. Si ces discussions ne signifient pas un retour immédiat de la Russie sur la scène internationale, elles traduisent la volonté de la FIFA de réexaminer les sanctions en tenant compte de leur impact sur les joueurs et le football européen.

Cette position pourrait représenter un tournant dans le traitement du football russe. En insistant sur le maintien des liens et la protection des jeunes joueurs, le président de la FIFA ouvre la voie à des ajustements progressifs des sanctions, tout en distinguant clairement les responsabilités politiques des ambitions sportives des athlètes.