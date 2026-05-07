Face à la Russie, l’Allemagne change-t-elle de doctrine ? Ce que dit Medvedev

Dmitri Medvedev a publié ce jeudi 07 Mai 2026 un long texte consacré à l’évolution de la politique militaire allemande et aux relations entre Berlin, l’OTAN et Moscou. Dans cette tribune, l’ancien président russe affirme que l’Allemagne connaît une transformation stratégique profonde depuis le début de la guerre en Ukraine.

Dans son texte, Medvedev évoque l’augmentation des dépenses militaires allemandes, la modernisation de la Bundeswehr ainsi que le rôle grandissant de Berlin au sein de l’Alliance atlantique. Il estime que ces évolutions traduisent un changement important dans la doctrine militaire allemande.

Modernisation militaire et soutien à l’Ukraine

L’ancien dirigeant russe cite notamment les investissements annoncés par les autorités allemandes dans le secteur de la défense. Il revient également sur les discussions autour du renforcement des effectifs militaires, du développement de nouveaux équipements et du déploiement de troupes allemandes dans certains pays d’Europe orientale dans le cadre des missions de l’OTAN.

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Le texte mentionne aussi le soutien militaire apporté par Berlin à l’Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie. Medvedev affirme que l’Allemagne joue désormais un rôle central dans la stratégie européenne de soutien à Kiev. Il évoque également les coopérations industrielles et militaires entre l’Allemagne et l’Ukraine dans plusieurs domaines liés à la défense.

Dans cette tribune, Medvedev revient longuement sur l’histoire allemande d’après-guerre. Il affirme que la dénazification menée après 1945 n’aurait pas totalement effacé certaines tendances militaristes au sein des élites allemandes. Il accuse également les puissances occidentales d’avoir favorisé la remilitarisation de l’Allemagne de l’Ouest pendant la Guerre froide.

Le nucléaire et le rôle de l’OTAN au cœur des tensions

L’ancien président russe évoque par ailleurs les débats liés au nucléaire. Selon lui, certaines discussions en Allemagne autour de la sécurité européenne et du partage nucléaire dans le cadre de l’OTAN alimentent les inquiétudes de Moscou. Il affirme que toute évolution dans ce domaine serait considérée par la Russie comme une menace directe.

Le texte aborde également les relations entre l’Europe et les États-Unis. Medvedev affirme que plusieurs évolutions récentes au sein de l’OTAN et de l’Union européenne traduisent une volonté de renforcer les capacités militaires européennes face à la Russie. Il estime que l’Allemagne cherche progressivement à occuper une place plus importante dans cette dynamique.

Cette publication intervient alors que Berlin poursuit depuis plusieurs années une réorientation de sa politique de défense. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les autorités allemandes avaient annoncé une hausse importante des investissements militaires ainsi qu’un vaste programme de modernisation de la Bundeswehr.

L’Allemagne a également renforcé sa présence dans certaines missions de l’OTAN en Europe orientale et multiplié les initiatives destinées à accélérer les capacités européennes de défense. Plusieurs responsables allemands ont par ailleurs évoqué la nécessité pour l’Europe de renforcer son autonomie stratégique dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques.

À travers ce texte, Medvedev relance ainsi le débat autour du réarmement allemand et de l’évolution de la posture militaire de Berlin dans le contexte des relations tendues entre la Russie et les pays oc