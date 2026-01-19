CAN 2025 : Gianni Infantino dénonce le comportement des sénégalais lors de la finale

Gianni Infantino, président de la FIFA, a vivement dénoncé le comportement de certains joueurs et membres du staff du Sénégal au terme de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Dans une déclaration reçue lundi par l’AFP, Infantino a condamné les images de joueurs quittant le terrain en signe de protestation, estimant qu’elles portaient atteinte à l’esprit du football et ont marqué une ombre sur une rencontre d’une importance continentale. Ces propos interviennent après l’apothéose d’un tournoi qui a tenu le public en haleine, mais dont la conclusion a tourné au chaos sous les yeux de millions de supporters. Le président de l’instance dirigeante du football mondial appelle désormais à des sanctions appropriées afin d’éviter que de tels actes se reproduisent dans les compétitions majeures.

Finale de la CAN 2025 : un titre, mais des scènes qui dépassent le sport

La grande finale de la CAN 2025, disputée le 18 janvier au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat, a offert un spectacle intense et dramatique entre le Sénégal et le Maroc. Alors que le score restait vierge en toute fin de temps réglementaire, une décision arbitrale contestée a fait basculer la rencontre. Après qu’un potentiel but sénégalais fut refusé pour une faute, l’arbitre, sur avis de la VAR, a accordé un penalty en faveur du Maroc, provoquant une réaction vive du côté sénégalais. Dans une scène rare pour un match de cette envergure, la majorité des joueurs sénégalais, sous l’impulsion de leur encadrement, ont quitté le terrain pour manifester leur désaccord avec la décision arbitrale. Ce mouvement, qui a duré près de dix minutes, a interrompu la finale et suscité une immense vague d’émotion parmi les spectateurs et téléspectateurs.

Lorsque le jeu a finalement repris, le tireur de penalty marocain Brahim Díaz a tenté une panenka qui a été repoussée sans difficulté par le gardien sénégalais, permettant à la rencontre de se prolonger. En prolongation, Pape Gueye a inscrit l’unique but du match, offrant au Sénégal sa deuxième couronne africaine. Mais le souvenir d’une victoire célébrée dans un climat si tumultueux restera ambivalent pour les amateurs de football africain.

Infantino dénonce « des scènes inacceptables » au cœur de l’Afrique du football

Gianni Infantino n’a pas mâché ses mots pour qualifier les actions de l’équipe sénégalaise et de certains de ses supporters. Dans son communiqué, il a clairement affirmé qu’ « il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière », soulignant de surcroît que la violence ne devrait jamais avoir sa place dans le sport et que le respect des décisions arbitrales, quelle qu’en soit la nature, est fondamental pour la préservation de l’intégrité du jeu.

Infantino a également étendu sa critique au comportement de certaines parties des supporters sénégalais qui ont tenté d’envahir la pelouse, forçant la sécurité à intervenir pour rétablir l’ordre. À ses yeux, ces scènes « déplorables » risquent d’envoyer un message erroné aux millions de personnes qui suivent le football à travers le monde, notamment à l’approche d’événements internationaux majeurs comme la Coupe du Monde 2026.

Dans une remarque qui dépasse le simple cadre sportif, le président de la FIFA a aussi salué l’organisation marocaine, la qualifiant « d’hôte exceptionnel » du tournoi, tout en appelant les instances disciplinaires de la Confédération africaine de football (CAF) à agir pour que de telles réactions ne se reproduisent jamais. Ce ton ferme souligne l’importance que revêt le respect des règles du jeu et le maintien de l’ordre dans les compétitions internationales.

Un tournant potentiel pour le football africain

À l’heure où les projecteurs se tournent déjà vers les prochains grands rendez-vous internationaux, la déclaration d’Infantino pourrait marquer un tournant dans la manière dont les comportements sur et hors du terrain sont perçus et sanctionnés dans le football africain. En insistant sur le respect des lois du jeu et le rôle exemplaire des équipes pour leurs supporters, la FIFA envoie un signal aux fédérations nationales et aux joueurs : la passion ne doit jamais prendre le dessus sur les valeurs essentielles du sport.

Alors que le débat se poursuit dans les médias et sur les réseaux sociaux, une chose est certaine : la finale de la CAN 2025 ne sera pas seulement retenue pour son dénouement, mais aussi pour les leçons qu’elle pourrait inspirer aux futurs acteurs du football sur le continent africain et au-delà.