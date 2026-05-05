Ukraine : les États-Unis valident une vente de 373,6 M$ de munitions guidées

Le Département d’État américain a donné son feu vert à une possible vente de bombes guidées JDAM à l’Ukraine, pour un montant estimé à 373,6 millions de dollars, selon un communiqué daté du 5 mai. Cette opération porte sur la fourniture de 1 200 kits JDAM en version KMU-572 et 332 kits en version KMU-556, ainsi que l’ensemble des équipements et documents techniques nécessaires à leur utilisation. Le principal fournisseur de ce contrat sera le groupe Boeing.

Une approbation encadrée par des garanties officielles

L’administration américaine a justifié cette approbation en affirmant qu’elle est conforme aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis. Le Département d’État précise que cette vente ne devrait pas bouleverser l’équilibre géopolitique de la région et ne nuira pas aux capacités opérationnelles des forces armées américaines. Il indique également que la demande de Kiev a été effectuée par les voies diplomatiques officielles et que la livraison de ces équipements guidés traduit le renforcement des capacités défensives recherchées par l’Ukraine.

Une continuité dans le soutien militaire occidental

Cette approbation s’ajoute à une succession de livraisons d’armements que Washington fournit à l’Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. Les États-Unis se sont progressivement engagés dans des transferts d’équipements militaires lourds, des munitions et des systèmes de défense. Depuis 2022, le pays a autorisé des fournitures dépassant plusieurs dizaines de milliards de dollars, dont des chars, des obusiers autopropulsés et, plus récemment, des avions de combat F-16.

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Les munitions guidées JDAM représentent un élément stratégique dans l’arsenal de l’aviation militaire ukrainienne. Cette approbation intervient au moment où les autorités ukrainiennes demandent régulièrement le renforcement de leur soutien en armements pour maintenir la capacité de défense face aux opérations militaires russes.

Combats au point mort et négociations bloquées

Après plus de quatre ans de guerre à grande échelle, des combats intenses se poursuivent sans cesse sur le front, tandis que de difficiles négociations diplomatiques sont suspendues. La Russie a proposé un cessez-le-feu limité aux 8 et 9 mai, jour de commémoration en Russie de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie, tandis que l’Ukraine exige une trêve prolongée pour favoriser des négociations, ce que le Kremlin refuse. Face au désengagement de Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky envisage une stratégie pour relancer les négociations en réduisant la dépendance de son pays vis-à-vis des États-Unis.