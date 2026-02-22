Russie : la France pointe « un échec cuisant et humiliant » de Poutine en Ukraine

Quatre ans après le début du conflit en Ukraine, Paris monte d’un cran dans sa rhétorique contre Moscou. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a porté dimanche un jugement sans précédent sur le bilan militaire du président russe.

Invité de l’émission dominicale conjointe France Inter/France Info/Le Monde, Barrot a chiffré les pertes russes à plus d’un million de soldats depuis le début des hostilités — soit davantage que l’ensemble des pertes soviétiques et russes cumulées depuis 1945. Un seuil que Paris présente comme le marqueur d’un conflit qui aurait consumé la Russie de l’intérieur. C’est dans ce cadre que Volodymyr Zelensky avait annoncé vendredi à l’AFP la reprise de 300 km² lors de contre-attaques en cours dans le sud du pays. Barrot a saisi l’ouverture : « L’armée ukrainienne vient dans un geste d’un panache et d’un courage inouï de libérer 300 kilomètres carrés. »

Les pertes russes, nouvel axe offensif de la diplomatie française

Paris recourt de plus en plus systématiquement au bilan humain russe comme argument diplomatique. Depuis plusieurs mois, Barrot décline ce registre sur tous les fronts — à l’ONU en septembre 2025, à Bruxelles en décembre, à Toulouse début février. Dimanche, il a franchi un palier supplémentaire en qualifiant l’ensemble du bilan de Vladimir Poutine d’« échec cuisant et humiliant ». Ces chiffres — un million, voire 1,25 million selon les déclarations antérieures du ministre — restent avancés par les parties française et ukrainienne, sans vérification indépendante possible. Moscou conteste toute estimation de ce type.

Une rupture progressive consommée depuis 2022

La France entretenait avant 2022 des relations complexes mais actives avec la Russie. Emmanuel Macron avait multiplié les appels téléphoniques avec Poutine et les tentatives de médiation, y compris après le déclenchement du conflit, suscitant des tensions au sein même de l’Union européenne. Ce positionnement a évolué radicalement : Paris a progressivement aligné son discours sur celui de ses partenaires européens, suspendu ses canaux diplomatiques bilatéraux, livré des armes à Kiev — dont des missiles de croisière SCALP — et annoncé fin 2023 la possibilité d’envoyer des instructeurs militaires. La France figure aujourd’hui parmi les partisans les plus déterminés d’un soutien durable à l’Ukraine au sein de l’UE.

Dimanche, Barrot n’a pas évoqué de nouveau train de sanctions ni d’engagement militaire supplémentaire. Le Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement doit se réunir prochainement, avec la question du financement de l’Ukraine à long terme à l’ordre du jour.