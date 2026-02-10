Chargé de la sécurité intérieure, du contre-espionnage et de la lutte contre le terrorisme, le FSB occupe une place centrale dans l’appareil sécuritaire russe. Héritier direct du KGB soviétique, ce service dispose de larges prérogatives et s’appuie notamment sur des dispositifs de signalement ouverts au public, présentés comme des canaux de coopération entre les citoyens et les autorités.

En 2025, ces mécanismes ont été particulièrement sollicités. Les autorités russes affirment avoir enregistré un volume élevé de prises de contact, traduisant, selon elles, une implication accrue de la population dans la transmission d’informations jugées sensibles.

Signalements citoyens et sécurité intérieure en Russie

D’après les chiffres communiqués par le FSB, près de 150 000 personnes auraient contacté ses services au cours de l’année 2025 via des « lignes de confiance ». Ces canaux permettent aux citoyens de signaler des faits considérés comme menaçant la sécurité de l’État, allant de comportements suspects à des soupçons de sabotage ou d’activités extrémistes.

Les autorités expliquent que la majorité de ces messages relèvent de simples signalements, sans suite judiciaire immédiate. Toutefois, certains dossiers auraient donné lieu à des investigations approfondies. Le FSB évoque des opérations qualifiées de significatives, ayant conduit, dans certains cas, à l’ouverture de procédures pénales.

Lignes de confiance du FSB et poursuites pour terrorisme

Selon les informations rendues publiques, une partie des signalements transmis aurait été associée à des accusations graves, notamment des faits qualifiés d’« acte terroriste » ou de « sabotage ». Ces qualifications relèvent exclusivement de l’appréciation des autorités russes, qui n’ont pas détaillé le nombre exact de poursuites engagées ni les profils des personnes mises en cause.

Le FSB met en avant l’utilité opérationnelle de ces alertes, affirmant qu’elles contribueraient à prévenir certaines menaces et à renforcer la vigilance intérieure. Aucune vérification indépendante n’a toutefois été apportée pour confirmer l’ampleur ou la nature précise des affaires évoquées.

En communiquant sur ces chiffres, les autorités russes soulignent l’importance qu’elles accordent aux mécanismes de signalement dans leur dispositif sécuritaire. Reste que ces données, issues uniquement de sources officielles, doivent être appréhendées avec prudence, tant elles reflètent avant tout la lecture institutionnelle de la situation sécuritaire du pays.