Russie : Madagascar confirme sa volonté de rapprochement avec la visite de Randrianirina

À Moscou jeudi, le président Randrianirina a réaffirmé l’ouverture de Madagascar au monde et son engagement à diversifier les partenariats internationaux du pays. Il a annoncé le renforcement d’une coopération stratégique avec la Russie, visant à développer des projets pour un avenir mutuellement bénéfique.

Madagascar renforce sa coopération avec la Russie

Dans un entretien accordé au média russe RT le 19 février 2026, le colonel Michaël Randrianirina n’a pas détourné le regard : « Pour commencer je voulais saluer tous les spectateurs de RT, cette chaîne populaire russe. La délégation malgache est ici pour réaffirmer l’idée que dorénavant, Madagascar est ouvert à tous les pays du monde, en particulier aux pays avec qui le peuple peut espérer des avantages…c’est le but de notre venue », a‑t‑il déclaré sans ambages.

Ces mots du président malgache tracent la ligne directe de sa visite officielle à Moscou. Quarante-huit ans après le dernier chef d’État malgache à fouler le sol russe, Randrianirina brise un silence diplomatique pesant. Le symbole ne trompe pas.

Publicité

Poutine a accueilli son homologue malgache en soulignant que « Madagascar joue un rôle géopolitique croissant en Afrique australe » et représente un « partenaire clé pour la Russie dans la région« . Les deux hommes ont échangé sur des terrains concrets : agriculture, exploitation minière, médecine, énergie, éducation, géologie et santé publique. Tous les domaines où Moscou entend renforcer son empreinte.

Les gages concrets d’une alliance naissante

Avant même cette visite, les faits parlent d’eux-mêmes. La Russie a livré armes et drones kamikazes à Madagascar en décembre 2025. Depuis janvier, des instructeurs militaires russes encadrent les forces malgaches. Randrianirina défend cette trajectoire sans ambiguïté. « Madagascar cherche des avantages » pour son peuple, répète-t-il. Pas de vassalité idéologique, assure-t-il. Une pragmatique crue : des partenaires, pas des choix. Cette rhétorique plaît à Antananarivo et justifie les choix auprès d’une population qui attend des dividendes concrets.

La Russie a renforcé ces dernières années ses liens avec les pays africains notamment ceux de l’Alliance des États du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso) en multipliant rencontres diplomatiques et consultations avec leurs responsables autour de la sécurité et de la coopération, notamment lors de visites officielles à Moscou où les discussions ont abordé l’appui russe aux efforts régionaux.

Alors que Madagascar est confronté à des défis internes, notamment après le passage de cyclones meurtriers, le président malgache a exprimé sa volonté de renforcer les relations avec Moscou. Durant les pourparlers, il a déclaré sur ce point : « Notre présence ici marque notre grande volonté à travailler avec la Russie dans tous les domaines. »

Le président a réaffirmé que Madagascar se veut désormais ouvert à tous les pays. Il a souligné que cette orientation vise à élargir les partenariats internationaux et à profiter pleinement des opportunités économiques et sociales mondiales.