Top 5 des pays africains les moins corrompus

La corruption freine le développement économique, accentue les inégalités sociales et réduit drastiquement les opportunités d’emploi et d’investissement privé. Ce phénomène mondial touche particulièrement l’Afrique subsaharienne, où seuls quatre pays sur quarante-neuf dépassent la barre des 50 points sur 100 selon l’Indice de perception de la corruption de Transparency International. Pourtant, certaines nations africaines parviennent à se démarquer remarquablement en matière de gouvernance et de transparence, offrant des modèles inspirants pour l’ensemble du continent.

Les Seychelles dominent le classement africain de la transparence

L’archipel des Seychelles occupe la première place continentale et se hisse au 24ᵉ rang mondial, établissant ainsi une référence en matière de lutte contre la corruption en Afrique. Cette performance exceptionnelle témoigne de l’efficacité des mécanismes de contrôle mis en place par les autorités seychelloises et de leur engagement ferme envers la bonne gouvernance. Le Cap-Vert talonne les Seychelles avec un score de 62 points, lui permettant d’atteindre la 35ᵉ position au niveau international. Cette nation insulaire doit son succès à des institutions robustes et à une responsabilité politique fortement ancrée, créant un environnement propice à la transparence administrative et à l’intégrité du secteur public.

Le Botswana confirme son exception en matière de gouvernance africaine

Le Botswana complète le podium avec 58 points et une 41ᵉ place mondiale, confirmant sa réputation d’exception régionale en termes de gouvernance. Cette nation d’Afrique australe démontre qu’une gestion rigoureuse des ressources publiques et un engagement politique constant peuvent produire des résultats tangibles dans la lutte contre la corruption. Transparency International évalue annuellement 182 pays et territoires pour mesurer la perception de la corruption dans le secteur public.

Publicité

Ce classement révèle que l’intensité de la corruption varie considérablement d’une nation à l’autre, et que des progrès significatifs restent possibles même sur un continent confronté à de multiples défis de gouvernance. Les performances de ces cinq pays prouvent que la transparence et l’intégrité administrative constituent des objectifs atteignables pour toutes les nations africaines disposées à engager les réformes nécessaires.

Top 5 des pays africains les moins corrompus