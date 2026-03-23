Fortunes : Abdulsamad Rabiu intègre le top 3 africain après un gain de plus de 4 milliards $ (Bloomberg)

L’homme d’affaires nigérian Abdulsamad Rabiu, président du conglomérat industriel BUA Group, a vu sa fortune atteindre 14,6 milliards de dollars en 2026, selon le Bloomberg Billionaires Index. Cette progression, estimée à plus de 4 milliards de dollars sur une courte période, lui permet de grimper dans le classement mondial et de renforcer sa position parmi les plus grandes fortunes africaines.

D’après les données publiées par Bloomberg, Rabiu occupe désormais la 197e place mondiale. Il a dépassé l’Égyptien Naguib Sawiris dans le classement africain et figure désormais parmi les trois personnalités les plus riches du continent, même si ce positionnement peut évoluer en fonction des fluctuations des marchés précise Business Insider Africa.

Une progression portée par l’industrie et l’agroalimentaire

La croissance récente de la fortune d’Abdulsamad Rabiu s’appuie sur les activités de son groupe, BUA, présent dans les secteurs du ciment et de l’agro-industrie. Le conglomérat figure parmi les principaux acteurs industriels du Nigeria, avec des activités couvrant notamment la production de ciment, de sucre et de farine. Selon les données du Bloomberg Billionaires Index, la valorisation de BUA Cement et de BUA Foods, deux sociétés cotées à la Bourse nigériane, constitue l’essentiel de son patrimoine.

Publicité

Un acteur clé de l’économie nigériane

Abdulsamad Rabiu s’est imposé comme l’un des principaux industriels du pays, avec une stratégie axée sur la production locale et la réduction des importations. Son groupe a investi dans plusieurs unités de transformation et infrastructures, consolidant sa présence dans des secteurs considérés comme stratégiques pour l’économie nationale.