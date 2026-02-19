U2 sort un EP inédit et s'attaque à Poutine, Trump et Netanyahou

Huit ans de silence créatif. Le groupe irlandais brise cette parenthèse avec Days of Ash, un EP de cinq titres ciblant sans détour les grandes fractures géopolitiques de 2026 — de l’Ukraine aux politiques migratoires américaines, en passant par le conflit au Proche-Orient.

Sorti mercredi, Days of Ash marque le retour de U2 avec des compositions originales pour la première fois depuis l’album Songs of Experience (2017). Cinq titres, un poème, et une liste de cibles nommément désignées : Vladimir Poutine, l’administration Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Le groupe ne tourne pas autour du pot. Dès le premier titre, American Obituary, Bono nomme, date et accuse. Il chante : « Renee Good born to die free / American mother of three / Seventh day January / A bullet for each child, you see » (« Renee Good, née pour mourir libre / Mère américaine de trois enfants / Le septième jour de janvier / Une balle pour chaque enfant, tu vois »). La chanson vise directement la mort de Renee Good, une mère de trois enfants tuée le 7 janvier à Minneapolis lors d’une opération des agents de l’ICE. Bono confie avoir commencé à écrire les paroles le lendemain même du drame.

Plus loin dans le morceau, le ton monte encore : « Three bullets blast, three babies kissed / Renee the domestic terrorist??? / What you can’t kill can’t die / America will rise / Against the people of the lie » (« Trois balles tirées, trois bébés embrassés / Renee la terroriste domestique ??? / Ce qu’on ne peut pas tuer ne peut pas mourir / L’Amérique se lèvera / Contre les gens du mensonge »).

Une colère qui ne s’excuse pas

Sur Yours Eternally, Taras Topolia, soldat et musicien ukrainien, prend la parole directement aux côtés d’Ed Sheeran. Bono précise que les paroles ont débuté comme une lettre personnelle adressée à ce combattant, rencontré lors d’un voyage en Ukraine peu après le début de l’offensive russe. Une vidéo documentaire accompagnera le titre le 24 février — date choisie pour coïncider avec le quatrième anniversaire de l’invasion.

The Edge résume la posture du groupe sans ambiguïté : « We believe in a world where borders are not erased by force. Where culture, language and memory are not silenced by fear. Where the dignity of a people is not negotiable. This belief isn’t temporary. It isn’t political fashion. It’s the ground we stand on. » (« Nous croyons en un monde où les frontières ne sont pas effacées par la force. Où la culture, la langue et la mémoire ne sont pas réduites au silence par la peur. Où la dignité d’un peuple n’est pas négociable. Cette conviction n’est pas temporaire. Ce n’est pas une mode politique. C’est le terrain sur lequel nous nous tenons. »)

L’EP aborde également le mouvement féministe iranien Women, Life, Freedom à travers Song of the Future, dédié à Sarina Esmailzadeh, lycéenne de 16 ans tuée lors des manifestations de 2022. One Life at a Time rend hommage à Awdah Hathaleen, activiste palestinien assassiné par un colon israélien en Cisjordanie, consultant sur le documentaire oscarisé No Other Land.

Bono qualifie l’ensemble de ces nouvelles pièces de « chansons de défiance, de consternation et de lamentation », estimant qu’il n’y a « rien de normal dans cette période folle et exaspérante ».

Quarante ans d’un rock qui ne se tait pas

Formé à Dublin à la fin des années 1970, U2 — Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. — a construit sa notoriété mondiale sur un rock engagé, de Sunday Bloody Sunday (1983) aux grandes campagnes humanitaires portées par son chanteur dans les années 2000. Ce retour aux affaires musicales prolonge une tradition d’intervention politique que le groupe n’a jamais vraiment abandonnée, même durant sa longue pause créative.

Un album complet annoncé pour la fin de l’année

Days of Ash se présente explicitement comme un avant-goût. Le groupe a confirmé la sortie d’un album complet d’ici la fin 2026, dont le ton trancherait avec l’EP : Bono évoque une « ambiance de carnaval » et un « sens renouvelé de la joie » pour ce prochain disque. Aucun des titres de l’EP n’y figurera.

Sur son site officiel, U2 présente Days of Ash comme une réponse directe à l’actualité, « inspirée par les nombreuses personnes extraordinaires et courageuses qui se battent en première ligne pour la liberté ». La sortie de l’album complet reste attendue sans date précise à ce stade.